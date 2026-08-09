Fin al calvario de Fran Vieites tras salir del Betis: tiene nuevo equipo

Desvinculado del Betis en agosto de 2025, el meta gallego ha pactado su marcha del Leicester tras sufrir una auténtica pesadilla y pone rumbo a Portugal para relanzar su carrera

El Betis anunció el 12 de agosto de 2025 la desvicunlación de Fran Vieites tras haber disputado 20 partidos en el primer equipo verdiblanco promocionado desde el filial. Los fichajes de Pau López y Álvaro Valles lo dejaron sin sitio y quedó como agente libre.

Ya en septiembre, tras haber estado en agenda de varios equipos españoles, se enroló en el Leicester, en la Championship inglesa, comenzando una pesadilla a la que puso fin este sábado con el acuerdo para la rescisión de su contrato.

Ostracismo absoluto en el Leicester que le ha obligado a romper su contrato de dos años

Y es que, a la sombra de Jakub Stolarczyk y del veterano Asmir Begovic, no disputó ni un solo partido en los Foxes y la mayoría de los encuentros los vivió desde la grada como tercer portero. El técnico español Marti Cifuentes lo sumió en un ostracismo total pese a la marcha nefasta del equipo, que, aunque el objetivo inicial era volver a Premier, descendió a la tercera categoría.

El de Pontecesures firmó por dos campañas con el Leicester, pero, como es lógico, no deseaba continuar en el King Power Stadium y ha pactado con el club su marcha anticipada con la esperanza de relanzar su carrera en otro equipo.

Apunta al Marítimo de Portugal

Lo cierto es que Fran Vieites ha tardado muy poco en encontrar destino, pues ha alcanzado un acuerdo para su llegada al Marítimo y, como dice el diario Record, ya ha sido inscrito en la liga.

Cabe apuntar que dicho club, en su búsqueda de un portero, preguntó también por el que fue compañero de Vieites en el filial del Betis, Guilherme Fernandes, que finalmente puso rumbo al Córdoba en forma de traspaso definitivo.

Fran Vieites disfrutó de protagonismo en su último año en Heliópolis, hasta el punto de que ejerció de el portero titular en la Conference League a partir de las eliminatorias y lo jugó todo menos la gran final contra el Chelsea, cuando su puesto lo ocupó Adrián San Miguel.

El gallego deseaba quedarse, pero el Betis rearmó la portería con dos metas contrastados y solo se quedó con Adrián como tercer meta, lo que forzó su salida cuando contaba con cartel por su rol en la entidad heliopolitana. Sin embargo, eligió mal su destino y ahora, a sus 27 años, quiere relanzar su carrera en Portugal después de no jugar un partido como profesional desde el 8 de mayo de 2025.