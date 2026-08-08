José Alberto, técnico del Racing de Santander, contundente: "Los fichajes han venido bastante fuera de forma"

El entrenador asturiano ha cargado contra las incorporaciones que ha firmado el club hasta el momento en este mercado de fichajes: "Está claro que los jugadores que llegan no están llegando en las mejores condiciones posibles"

El Racing de Santander no está teniendo la pretemporada que le hubiese gustado, ya que han caído derrotado en cuatro de los seis encuentros que han disputado hasta la fecha. Los de José Alberto López han perdido contra Osasuna, Athletic Club, Wolves y Alavés, por lo que reciben un serio aviso antes del estreno en LaLiga EA Sports, a la que regresan tras lograr el exitoso ascenso a Primera División la pasada campaña.

Por ello, José Alberto López ha valorado sus sensaciones en este momento de la pretemporada, a la que ha puesto punto final el Racing de Santander, por lo que pondrá el foco en el primer partido de LaLiga EA Sports, ante el Villarreal. El técnico ha sido muy claro en torno a los fichajes que ha firmado el club hasta el momento, asegurando que han llegado en "bastante fuera de forma" mandando un mensaje a las incorporaciones.

José Alberto López: "Ha sido una pretemporada muy difícil en todos los aspectos"

De esta manera, José Alberto López se pronunció por la pretemporada del Racing de Santander y la posible falta de fichajes en estos momentos: "Ya sé que queréis que diga que faltan muchos fichajes, que me queje de absolutamente todo, pero estoy muy contento con los jugadores que tenemos. Evidentemente que ha sido una pretemporada muy difícil en todos los aspectos, no tengo que decir cuáles, ya los sabéis todos".

Por otro lado, al técnico del Racing de Santander no le gustó la pregunta sobre las posibles salidas de Jorge Salinas y Gustavo Puerta, que sigue esperando resolver su futuro: "Me sorprende que estemos hablando permanentemente y diariamente de su salida cuando son jugadores del Racing, tienen una cláusula de recesión y que si quieren salir, tendrán que abonarla".

José Alberto López: "Sabemos cómo funciona este mundo y hay cláusulas de rescisión que se pueden pagar"

José Alberto López cerró a la puerta a posibles salidas: "Yo no quiero que se vayan y ellos con lo que demuestran cada día está claro que tampoco, pero al final somos profesionales, sabemos cómo funciona este mundo y hay cláusulas de rescisión que se pueden pagar y en ese momento dejan de ser tus jugadores. Hasta que eso no ocurra me molesta mucho que se hable de todas estas cosas".

El entrenador del Racing de Santander dejó claro que "son jugadores del Racing, son jugadores importantes para nosotros y son jugadores que quieren estar aquí". Sobre la posible llegada de Aguirrezabala, José Alberto López respondió de manera contundente: "Salen informaciones de él y de 800 más... Yo solamente voy a hablar de jugadores que tenemos en la plantilla".

José Alberto López: "Los jugadores que llegan no están en las mejores condiciones posibles"

José Alberto López cargó por los fichajes que ha firmado el club: "Son jugadores que ahora tenemos que ir conociendo, por un vídeo no valoro a ningún jugador. Han venido todos bastante fuera de forma porque estaban en sus equipos prácticamente apartados y ahora nos toca hacer un trabajo importante con ellos para que se pongan a punto lo antes posible. Está claro que los jugadores que llegan no están llegando en las mejores condiciones posibles".

Cabe recordar que el Racing de Santander ha firmado hasta las fecha seis fichajes: Asier Villalibre, Facu González, Sergio Canales, Yassir Zabiri, Pedro Felipe y Pablo Ramón. Sin embargo, todo parece indicar que José Alberto López recibirá en los próximos días a más jugadores, ya que podría estar dentro de los planes del club en el mercado de fichajes, como puede ser la compra de un portero del filial del Barcelona.

Por otro lado, el Racing de Santander ha acelerado en el apartado de salidas, con firmas a Jokin Ezkieta y Aritz Aldasoro, en forma de cesión, admeás de Javier Castro, que se ha ido traspasado al Cádiz, de la misma manera que Yeray Cabanzón, al Real Valladolid. Todo parece indicar que las próximas semanas serán movidas en las oficinas de El Sardinero, en la recta final del mercado de fichajes.