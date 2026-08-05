El Racing recupera una pieza que no quería dejar escapar

El Racing de Santander recupera a uno de los defensas que mejor rendimiento ofreció durante la pasada temporada. Pablo Ramón regresa procedente del Espanyol con un contrato hasta 2029 y se convierte en el sexto refuerzo

El Racing de Santander ya tiene de vuelta a uno de los futbolistas que más convencieron durante la pasada temporada. El club cántabro ha hecho oficial hoy el fichaje de Pablo Ramón, que regresa a El Sardinero tras alcanzar un acuerdo con el Espanyol y firma un contrato hasta junio de 2029.

El defensa balear no entraba en los planes de Manolo González para el nuevo curso, una circunstancia que facilitó una operación que tanto el jugador como el Racing llevaban semanas intentando cerrar. Después de despedirse del conjunto verdiblanco el pasado 30 de junio al finalizar su cesión, su regreso era una prioridad para la dirección deportiva y para José Alberto López, que había insistido en recuperar a un futbolista al que considera clave por su salida de balón y su capacidad para actuar tanto como central como de lateral derecho.

Una apuesta de presente... y de futuro

La operación va más allá de recuperar a un jugador conocido. A diferencia de la temporada pasada, cuando llegó cedido desde el Espanyol, Pablo Ramón aterriza ahora en propiedad y con un contrato de larga duración, una muestra de la confianza que el Racing deposita en un futbolista llamado a ser importante en su regreso a Primera División.

Durante el pasado curso disputó 27 encuentros oficiales, 22 de ellos como titular, pese a perderse cerca de dos meses por una lesión muscular en los isquiotibiales. Su rendimiento convenció al cuerpo técnico, que nunca ocultó su deseo de volver a contar con él para afrontar el reto de la permanencia.

La defensa sigue tomando forma

Con Pablo Ramón, el Racing suma ya su sexta incorporación del verano tras las llegadas de Sergio Canales, Yassir Zabiri y Pedro Felipe, además de las compras de Facu González y Asier Villalibre. El regreso del central permite compensar, en parte, las salidas de Mario García al Widzew Lodz y Javi Castro al Cádiz, aunque la dirección deportiva no da por cerrada la zaga y continúa rastreando el mercado en busca de nuevos refuerzos.

El club ha apostado por reforzar una línea defensiva que afrontará un exigente estreno en LaLiga EA Sports, donde la competencia será muy superior a la vivida la pasada campaña.

Listo para debutar otra vez

Pablo Ramón se incorporará de inmediato a la dinámica de José Alberto. Si el técnico lo considera oportuno, incluso podría volver a enfundarse la camiseta verdiblanca este mismo viernes, cuando el Racing dispute dos amistosos: por la mañana frente al Sporting en La Planchada y por la tarde contra el Deportivo Alavés en El Sardinero, en el Trofeo Nando Yosu.

Con este movimiento, el Racing recupera a un futbolista que dejó huella en el camino hacia el ascenso y que ahora tendrá la oportunidad de consolidarse en la máxima categoría. El club no solo recupera un viejo conocido, sino que asegura la continuidad de un defensor en el que confía para el presente y para el futuro.