Suleiman Camara dice adiós al Racing: ya tiene nuevo destino en Europa

El Real Racing Club pierde a una de las piezas que formó parte del histórico ascenso a LaLiga EA Sports. Suleiman Camara cambia Santander por Bratislava para iniciar una nueva etapa en el fútbol europeo

El mercado de fichajes continúa dibujando nuevos caminos y uno de ellos lleva a Suleiman Camara desde Santander hasta Eslovaquia. El futbolista gambiano ha puesto fin a su etapa en el Racing de Santander y ya es nuevo jugador del Slovan Bratislava, un movimiento que supone el cierre de un ciclo marcado por el ascenso del conjunto cántabro a LaLiga EA Sports durante la temporada 2025-26.

La salida del atacante se hizo oficial hoy lunes, cuando el Racing confirmó que ambas partes separaban sus caminos después de una campaña en la que el equipo logró regresar a la máxima categoría del fútbol español. Con ese objetivo ya cumplido, Camara afrontará ahora un nuevo desafío lejos de El Sardinero y lo hará defendiendo los colores del club más laureado del fútbol eslovaco.

Un cambio de escenario tras el ascenso

La marcha de Suleiman Camara representa una de las primeras despedidas del Racing tras conseguir el ansiado regreso a Primera División. Aunque el futbolista formó parte de la plantilla que alcanzó el ascenso, su futuro estará ligado al Slovan Bratislava, una entidad acostumbrada a pelear por los títulos nacionales y a competir regularmente en torneos continentales.

El conjunto eslovaco incorpora así a un jugador con proyección y experiencia en el fútbol español, convencido de que puede aportar velocidad, desequilibrio y margen de crecimiento a un equipo que aspira a mantenerse como referencia en su país.

Para el Racing, mientras tanto, comienza una nueva etapa en la que la dirección deportiva trabaja para configurar una plantilla competitiva con el objetivo de asegurar la permanencia en LaLiga EA Sports.

El Slovan apuesta por talento joven

El fichaje de Camara también refleja la estrategia del Slovan Bratislava de incorporar futbolistas jóvenes con capacidad de crecimiento. El club eslovaco, habitual dominador de su campeonato, busca reforzar su plantilla con perfiles que puedan ofrecer rendimiento inmediato y, al mismo tiempo, revalorizarse en el escaparate europeo.

Para el internacional gambiano, el cambio supone una oportunidad de seguir creciendo en una competición diferente y de disputar encuentros de mayor exigencia, especialmente si el equipo logra consolidar su presencia en las competiciones continentales.

De esta forma, el delantero cierra su capítulo en Santander con el recuerdo de haber formado parte de una plantilla que devolvió la ilusión a la afición racinguista y abre una nueva página de su carrera en Bratislava, donde intentará dejar la misma huella que comenzó a construir en el fútbol español.