La Juventus se adelanta al Racing con Pedro Felipe, pero el fichaje aún espera el último paso

El Racing de Santander está a un paso de cerrar el fichaje de Pedro Felipe, aunque la Juventus se adelantó al anunciar la operación antes de que fuera oficial. El central brasileño reforzará la defensa verdiblanca en cuanto ambos clubes completen los últimos trámites del traspaso

El Racing de Santander está a punto de sumar un nuevo refuerzo para su defensa, aunque el anuncio ha llegado antes de tiempo. La Juventus sorprendió al comunicar la salida de Pedro Felipe de Jesus Gomes rumbo al conjunto cántabro cuando la operación todavía no estaba completamente cerrada. Pese a ello, el acuerdo entre ambas entidades está prácticamente encarrilado y solo faltan los últimos trámites burocráticos para que el central brasileño vista oficialmente de verdiblanco.

La negociación ha entrado en su recta final. El intercambio de documentación y la formalización del contrato son los únicos pasos pendientes para completar un movimiento que llevaba varias semanas cocinándose y que incluso ha eclipsado otra de las operaciones del verano racinguista, la llegada de Yassir Zabiri.

Una apuesta para fortalecer la defensa

Pedro Felipe aterrizará en El Sardinero en propiedad con el objetivo de aumentar la competencia en el centro de la zaga. A sus 22 años, el defensa brasileño reúne un perfil que encaja con la idea de Chema Aragón: contundencia, buen juego aéreo gracias a sus 1,90 metros de estatura y capacidad para sacar el balón desde atrás.

La incorporación responde a una de las prioridades del Racing en este mercado. La plantilla necesitaba ampliar efectivos en una posición donde José Alberto solo cuenta con Manu Hernando y Facundo González como centrales específicos, mientras el club sigue pendiente de la situación de Pablo Ramón, que no entra en los planes del Espanyol. Además, la posible salida de Jorge Salinas obligaba a acelerar la búsqueda de otro defensor.

Natural de Bahía, Pedro Felipe inició su formación en la prolífica cantera del Palmeiras antes de continuar su crecimiento en el Vitória. Su progresión le abrió las puertas del fútbol europeo con su fichaje por la Juventus, donde pasó a formar parte de la estructura del club italiano.

La pasada temporada acumuló experiencia en el Sassuolo, donde jugó cedido antes de afrontar ahora un nuevo desafío en el fútbol español, convencido de encontrar en Santander la continuidad que busca para seguir creciendo.

La conexión entre Racing y Juventus vuelve a dar frutos

Las buenas relaciones entre Chema Aragón y la dirección deportiva de la Juventus han vuelto a resultar decisivas. No es la primera vez que ambos clubes colaboran en el mercado, ya que el pasado verano cerraron la llegada de Facundo González, una operación que terminó convirtiéndose en un traspaso definitivo.

Con Pedro Felipe, el Racing refuerza una plantilla que ya ha incorporado a futbolistas como Asier Villalibre, Sergio Canales, Facundo González y Yassir Zabiri. Al mismo tiempo, la entidad cántabra continúa dando salida a varios jugadores para equilibrar el grupo antes del inicio liguero.

Salvo un giro inesperado en las próximas horas, el central brasileño será el siguiente en incorporarse al proyecto racinguista, donde llega con la misión de aportar solidez a una defensa llamada a ser una de las bases del equipo durante la nueva temporada.