La Juventus cierra el regreso de Kolo Muani desde el PSG por más de 45 millones

La entidad italiana alcanza un acuerdo con el conjunto de Luis Enrique mediante una cesión con obligación de compra después de que el delantero francés rechazara otras propuestas para volver a Turín

Kolo Muani regresará a la Juventus desde el PSG tras una cesión al Tottenham@SpursOfficial

Randal Kolo Muani está a un paso de regresar a la Juventus. El conjunto italiano ha alcanzado un acuerdo con el Paris Saint-Germain por un paquete económico superior a los 45 millones de euros, pendiente todavía de los reconocimientos médicos y la firma de los contratos.

Según Fabrizio Romano, la operación se articulará mediante una cesión con obligación de compra. El delantero francés, de 27 años, recibió varias propuestas durante el mercado, pero concedió prioridad absoluta a la Juventus y descartó otros destinos.

Kolo Muani consigue el regreso a la Juventus

La voluntad del futbolista ha resultado determinante para desbloquear una negociación que se había prolongado durante buena parte del verano. Kolo Muani había transmitido tanto a sus representantes como al PSG que su intención era regresar a Turín.

La Juventus presentó una primera oferta superior a los 30 millones de euros que fue rechazada por el campeón francés. El PSG reclamaba una operación económicamente más importante y, tras varias semanas de contactos, ambas entidades han terminado acercando sus posiciones.

El acuerdo final supera los 45 millones entre la cesión inicial y la posterior compra obligatoria. Por el momento no ha trascendido cómo se distribuirá exactamente esa cantidad entre los diferentes conceptos de la operación.

Kolo Muani deberá superar los reconocimientos médicos previstos para esta misma semana antes de firmar su nuevo contrato. Hasta que no complete ese trámite y se produzca el anuncio de los clubes, el fichaje no podrá considerarse oficialmente formalizado.

La Juventus recupera a Kolo Muani desde el PSG

El internacional francés afrontará su segunda etapa en la Juventus. Su primera experiencia comenzó en enero de 2025, cuando llegó cedido por el PSG hasta el final de la temporada sin opción de compra.

Su adaptación fue inmediata. Kolo Muani marcó 5 goles en sus tres primeros partidos de la Serie A y se convirtió en el primer futbolista capaz de alcanzar esa cifra en sus tres primeras apariciones en la competición desde la instauración del sistema de tres puntos por victoria.

El atacante terminó aquella etapa con 8 goles en 16 encuentros de Liga. Su balance ascendió a 10 tantos en 22 partidos oficiales después de participar también con la Juventus en el Mundial de Clubes.

La Juventus quiso mantenerlo entonces, pero no logró alcanzar un acuerdo definitivo con el PSG. Más de un año después, el club italiano ha encontrado una fórmula que garantiza su incorporación y aplaza el desembolso principal mediante la obligación de compra.

El paso de Kolo Muani por el Tottenham no cumplió las expectativas

Tras no concretarse su continuidad en Italia, Kolo Muani fue cedido al Tottenham durante la temporada 2025/2026. La operación se cerró sin opción de compra, por lo que el delantero debía regresar al PSG al finalizar el curso.

Su rendimiento en Inglaterra estuvo lejos del alcanzado con la Juventus. Participó en 38 encuentros oficiales y marcó 5 goles, aunque solamente uno de ellos llegó en la Premier League, siendo el resto en la Champions League.

En el campeonato inglés disputó 30 partidos, 21 como titular, y acumuló aproximadamente 1.670 minutos. Su balance de un gol y una asistencia confirmó las dificultades que tuvo en la Premier League, dentro de unos Spurs que lucharon por no descender.

El PSG recupera parte de la inversión realizada en 2023

El Paris Saint-Germain incorporó a Kolo Muani en septiembre de 2023 después de pagar alrededor de 90 millones de euros al Eintracht de Fráncfort. El delantero llegaba después de producir 43 participaciones de gol en 50 partidos con el conjunto alemán.

Su etapa en París, sin embargo, nunca terminó de responder a semejante inversión. La competencia ofensiva y su pérdida de protagonismo en los planes de Luis Enrique terminaron provocando su primera cesión a la Juventus.

Con el nuevo acuerdo, el PSG recuperará más de 45 millones de euros y liberará la ficha de un futbolista que ya no formaba parte de su proyecto deportivo. La cantidad queda lejos de la inversión inicial, pero permite al club francés cerrar una situación que se había convertido en recurrente durante los últimos mercados.

Kolo Muani, además, había reconocido que la presión derivada de su precio condicionó su rendimiento en Francia. La vuelta a Turín representa una oportunidad para recuperar estabilidad en un entorno en el que se sintió importante.

La obligación de compra de la Juventus por Kolo Muani

La principal diferencia respecto a sus anteriores cesiones se encuentra en la obligación de compra. Esta fórmula evita que el delantero tenga que regresar nuevamente a París una vez concluya la temporada y convierte su retorno a la Juventus en un proyecto a largo plazo.

El club italiano consigue repartir el coste de la operación y recupera a un jugador que ya demostró su capacidad para marcar en la Serie A. El PSG, por su parte, garantiza la salida definitiva y unos ingresos superiores a los 45 millones.

La voluntad de Kolo Muani ha terminado inclinando la negociación. Pese a las propuestas recibidas, el internacional francés esperó a la Juventus y rechazó alternativas para volver a vestir de bianconero. Solamente los reconocimientos médicos y la oficialización separan ya al delantero de su regreso a Turín.