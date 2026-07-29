Levante y Alavés se enfrentan por Tawfik Bentayeb, el heredero de Carlos Espí

El delantero marroquí, que pertenece al Union Touarga, ha marcado 18 goles con el Troyes en su cesión en la Ligue 2 y aparece como la prioridad granota ante la inminente salida de su canterano, mientras los babazorros le siguen la pista

El Levante ha elegido a Tawfik Bentayeb como uno de sus principales objetivos para reconstruir la delantera. El internacional marroquí de 24 años regresó al Union Touarga después de completar una sobresaliente cesión en el Troyes, con el que terminó como máximo goleador de la Ligue 2.

La operación está condicionada por la salida de Carlos Espí, todavía pendiente de una oferta definitiva. El Deportivo Alavés también lleva varios meses siguiendo a Bentayeb y amenaza con convertir el fichaje en una nueva batalla entre dos equipos de LaLiga.

Bentayeb, la prioridad del Levante para sustituir a Carlos Espí

La dirección deportiva del Levante trabaja con la previsión de que Carlos Espí abandonará el Ciutat de València durante el mercado estival. El canterano ha recibido el interés de numerosos equipos italianos e ingleses y cuenta con una cláusula de rescisión de 25 millones de euros.

Espí se quedó fuera del amistoso frente al Al-Qadsiah y continúa realizando trabajo al margen mientras se resuelve su futuro. Sin embargo, su traspaso no está cerrado. El Levante aguarda una propuesta definitiva que se aproxime a sus exigencias económicas antes de autorizar su salida.

Ante este escenario, la entidad granota ha intensificado la búsqueda de un delantero. Tawfik Bentayeb ocupa una posición destacada en la lista, de acuerdo con la información adelantada por Eric Martín Gasulla.

El Deportivo Alavés lleva ventaja en el seguimiento de Bentayeb

El Levante no es el único equipo español interesado. El Deportivo Alavés sigue a Bentayeb desde el tramo final de la pasada temporada y llegó a aparecer entre los clubes mejor colocados para hacerse con sus servicios.

Durante el mes de mayo, el periodista Santi Aouna situó al conjunto vitoriano y al Schalke 04 como los dos pretendientes más activos. El Olympiacos también había solicitado información sobre las condiciones de un posible traspaso.

El Alavés considera que el perfil del atacante encaja con su modelo de mercado: un futbolista todavía joven, con experiencia en una competición europea exigente y capacidad para aumentar su valor después de dar el salto a LaLiga.

Ninguno de los dos equipos españoles ha confirmado una oferta formal. El interés del Levante es más reciente y depende de la venta de Espí, mientras que el Alavés acumula varios meses de trabajo sobre la operación. Esa diferencia puede resultar importante si el Union Touarga decide acelerar la salida.

Tawfik Bentayeb explotó como goleador en el Troyes

Bentayeb pertenece al Union Touarga, pero ha disputado las dos últimas temporadas en la segunda división francesa. Su primera experiencia llegó en el Rodez, donde marcó diez goles en 29 jornadas durante el curso 2024/2025.

El siguiente paso fue el Troyes. El conjunto francés pagó por su cesión y encontró en el marroquí una de las grandes revelaciones de la categoría. Bentayeb terminó la Ligue 2 con 18 goles y 3 asistencias en 28 encuentros.

Sus cifras adquieren todavía más valor al considerar el tiempo disputado. El delantero necesitó 1.959 minutos para alcanzar los 18 tantos en liga, lo que representa un promedio aproximado de un gol cada 109 minutos. Terminó con una valoración media de 7,1, según los registros de FotMob.

También marcó dos goles en tres eliminatorias de la Copa de Francia. Su balance total con el Troyes fue de 20 tantos y 3 asistencias en 31 apariciones oficiales, participando directamente en una acción de gol cada 90 minutos.

Su rendimiento ayudó al Troyes a conquistar el campeonato y regresar a la Ligue 1. Sin embargo, el delantero solamente estaba cedido y volvió al Union Touarga una vez finalizado el préstamo.

De la Academia Mohammed VI a la selección de Marruecos

Nacido en Casablanca en enero de 2002, Bentayeb pasó once años en la Academia Mohammed VI, uno de los centros formativos más importantes del fútbol marroquí. Posteriormente se incorporó al Union Touarga, con el que marcó 14 goles en 47 partidos de la Botola Pro.

Su progresión en Francia terminó abriéndole las puertas de la selección absoluta. Después de representar a Marruecos en las categorías sub-17, sub-20 y sub-23, debutó con los ‘Leones del Atlas’ el 26 de mayo de 2026, donde vio portería en la victoria de Marruecos ante Burundi.

Así juega Bentayeb, pretendido por Levante y Alavés

Bentayeb no responde al perfil de delantero estático. Con 1,80 metros de altura, destaca por su movilidad, la capacidad para atacar los espacios y su facilidad para aparecer entre los centrales en el momento del remate.

Puede fijar la posición de delantero centro, pero también desplazarse hacia los costados para participar en las transiciones. Su velocidad le permite castigar defensas adelantadas, mientras que su lectura dentro del área explica buena parte de su producción goleadora.

El marroquí ofrece características diferentes a las de Carlos Espí. El canterano del Levante mide 1,94 metros y posee una mayor capacidad para dominar el juego aéreo y proteger balones directos. Bentayeb, en cambio, aporta más movilidad y participación lejos del área.

Su fichaje obligaría a Luís Castro a modificar algunos mecanismos ofensivos, aunque también permitiría al Levante atacar con mayor velocidad. Para el Alavés representaría un delantero preparado para un fútbol vertical y basado en las transiciones.