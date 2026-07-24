La Lazio quiere a Carlos Espí, pero necesita margen económico

Gennaro Gattuso ha aprobado el perfil del atacante del Levante, cuya cláusula alcanza 25 millones, pero el club romano necesita hacer caja, pudiendo vender ar a Boulaye Dia o Petar Ratkov

La Lazio tiene un problema con su delantera este mercado, y no reside en su búsqueda, sino en su financiación. El conjunto italiano ha incluido a Carlos Espí entre sus candidatos para reforzar el ataque de Gennaro Gattuso, pero necesita generar ingresos antes de presentar una propuesta al Levante UD.

El club valenciano reclamaría alrededor de 20 millones de euros por el canterano, blindado hasta 2028 y con una cláusula de 25. Dia, Ratkov y Noslin aparecen en un efecto dominó que decidirá si la operación puede avanzar.

Dia, Ratkov y Noslin condicionan el margen de la Lazio por Carlos Espí

La Lazio trabaja con la intención de mantener un balance equilibrado en el mercado. Por eso, la llegada de otro delantero dependerá de las salidas que pueda cerrar el director deportivo, Angelo Fabiani, durante las próximas semanas.

Las primeras informaciones italianas señalan a Boulaye Dia y Petar Ratkov como los dos candidatos principales a abandonar Formello. La venta de cualquiera de ellos liberaría espacio en la plantilla y proporcionaría parte de los recursos necesarios para acercarse a los 20 millones reclamados desde Valencia.

Sin embargo, el escenario podría ser todavía más exigente. Giulio Cardone, periodista de La Repubblica, explicó que, al operar con una previsión de saldo cero, una única salida no sería suficiente. Según su información, la Lazio tendría que vender a dos jugadores entre Ratkov, Dia y Tijjani Noslin para afrontar el fichaje.

Esa diferencia resulta decisiva. Si basta con desprenderse de un atacante, Carlos Espí puede convertirse en una opción real a corto plazo. Si deben salir dos, la Lazio tendrá que encadenar varias operaciones antes de sentarse a negociar con el Levante.

Gattuso pide un delantero y Santiago Giménez parte por delante de Carlos Espí

Gennaro Gattuso considera necesario incorporar un nuevo nueve. Las primeras pruebas de pretemporada han reforzado una petición que ya había trasladado a la dirección deportiva: necesita más gol, presencia física y competencia dentro del área.

La primera elección sería Santiago Giménez, aunque la dificultad económica de sacar al mexicano del Milan obliga a mantener abiertas otras vías. Carlos Espí aparece como una alternativa más joven, con margen de crecimiento y un coste inferior, aunque tampoco accesible para la situación actual de la Lazio.

El delantero de Tavernes de la Valldigna, que cumple 21 años este 24 de julio, ha terminado de explotar en Primera división. Sus 11 goles en 25 partidos de LaLiga fueron determinantes para la permanencia del Levante. También marcó dos tantos en sus dos apariciones en la Copa del Rey.

Con 1,94 metros, Espí ofrece poderío aéreo, capacidad para fijar centrales y amenaza en profundidad. No es únicamente un rematador de área: ha mejorado en el juego de espaldas y en la protección del balón, características que explican la aprobación de Gattuso.

El Levante pide 20 millones, pero la cláusula de Carlos Espí alcanza los 25

La Lazio todavía no ha iniciado una negociación directa con el Levante. El interés existe, como avanzó Sky Sport Italia, pero la entidad romana se encuentra en una fase previa: estudiar las salidas y comprobar cuánto dinero puede destinar al delantero.

El club granota tiene argumentos para resistir. Espí renovó oficialmente hasta junio de 2028, tal y como confirmó el propio Levante, y su contrato incluye una cláusula de rescisión de 25 millones. La petición de unos 20 dejaría cierto margen para negociar, pero no contempla una venta a precio reducido.

Su crecimiento también ha transformado la dimensión económica del caso. La valoración del atacante pasó de 2,5 a 20 millones durante la última temporada, una subida del 700% que lo convirtió en el futbolista más revalorizado de LaLiga en la actualización publicada al final del campeonato, por encima incluso de jugadores como Julián Álvarez, lo que ha despertado el interés de otros clubes.

Bologna y la Premier amenazan la espera de la Lazio

La Lazio tampoco está sola. El Bologna lleva meses observando a Carlos Espí y varios clubes de la Premier League han solicitado información sobre su situación. El delantero reúne dos condiciones especialmente valoradas en el mercado: rendimiento inmediato en una gran liga y recorrido para aumentar todavía más su valor.

La consecuencia es clara. Mientras la entidad romana intenta colocar a Dia, Ratkov o Noslin, sus competidores pueden avanzar directamente hacia el Levante. El precio no es el único obstáculo; también lo es el tiempo necesario para generar esos 20 millones.

Carlos Espí representa una oportunidad deportiva para Gattuso y una operación estratégica para el Levante. Antes de que ambos intereses puedan encontrarse, la Lazio debe resolver su propia delantera. Cada salida acercará al valenciano a Roma; cada demora permitirá que Bologna y la Premier ganen terreno.