La única vía que le queda al Levante para frenar la salida de Carlos Espí

El delantero granota ya ha despertado el interés de varios clubes de la Premier League y de la Bundesliga. En las oficinas del Ciutat de Valencia están estudiando cómo retenerle el próximo verano, pero la realidad es que sólo hay una posibilidad de poder conseguirlo

Con su 1,94 metros de altura es imposible que pase desapercibido en cualquier campo de fútbol. Y si encima se le caen los goles, menos todavía. Carlos Espí ha necesitado sólo un mes para consagrarse en LaLiga EA Sports. Concretamente el de marzo.

A sus 20 años está llamado a ser el hombre de la salvación del Levante junto a su actual entrenador, Luís Castro. Juntos han alimentado la esperanza granota en los últimos cuatro partidos, coincidiendo con la mejor racha sin perder del equipo valenciano esta temporada.

Seis goles en los últimos cuatro envites le han servido al delantero para estar nominado al mejor jugador del mes de marzo de la competición doméstica y ahora en el Ciutat de Valencia tienen un bendito problema.

Son varios los clubes de la Premier League y de la Bundesliga los que ya han llamado a su puerta viendo el auge del futbolista y siendo consciente de que sus características físicas encajan a la perfección en ambas competiciones.

Por eso y viendo que su actual contrato sólo tiene una cláusula de rescisión de 25 millones de euros, en los despachos granotas, según informa la Cadena Ser, han comenzado ya a hablar de hacerle una propuesta de renovación cuando finalice el presente curso para mejorarle sus condiciones salariales y, por su puesto, blindarle ante los peces gordos que puedan llegar.

“A nivel personal es de los mejores meses de mi vida, estoy muy contento y voy a seguir trabajando para conseguir más goles y victorias”, dijo de forma breve a los medios oficiales del Levante el atacante.

Es cierto que tiene contrato hasta 2028, pero en el mundo del fútbol todo cambia en cuestión de semanas. Y en menos de treinta días, Carlos Espí ha dado un salto de gigante en su carrera que podría hacerle volar mucho más alto.

Ya lleva 7 goles en 17 participaciones en Liga y dos en Copa del Rey, lo que hace un total de 9 dianas oficiales esta campaña. Y todavía queda curso por delante para mejorar dichos registros.

Los dos goles que firmó ante el Alavés (2-0), los que anotó en los empates ante el Girona (1-1) y Rayo Vallecano (1-1) y los otros dos que le marcó al Real Oviedo (4-2) el pasado sábado le han catapultado como uno de las grandes referencias de la liga española, al nivel de Budimir o Muriqi.

Si baja el Levante, la salida de Carlos Espí será inevitable

Ante tal panorama, cabe recordar que en su contrato existe una casilla que dice que si el equipo termina bajando a Segunda División, su cláusula de rescisión se rebajaría un 50%, por lo que Carlos Espí encontraría muchas más novias en el mercado.

De esta forma, al Levante sólo le queda una vía para retener al delantero: lograr la salvación. Sólo así podría mejorar sus condiciones y volverle a renovar. De lo contrario, sería inevitable que Carlos Espí volase lejos del Ciutat de Valencia el próximo verano. Y la realidad es que, actualmente, el equipo sigue penúltimo. Eso sí, ya está a sólo tres puntos de lograrlo (que serían cuatro porque tiene el goalaverage particular con el Elche perdido). Pero al ritmo que va el equipo la permanencia granota está más cerca que nunca.

El Levante vuelve al trabajo con diez ausencias

La plantilla del Levante regresó este martes a los entrenamientos, tras haber disfrutado de un par de días libres, y lo hizo con la ausencia de diez futbolistas por diferentes motivos. En la sesión de trabajo no estuvieron los internacionales Kervin Arriaga, Etta Eyong, Mathew Ryan, Tay Abed, Nacho Pérez ni Paco Cortés, estos tres últimos con las selecciones inferiores de sus respectivos países.Tampoco participó el centrocampista Iker Losada, que se retiró en la segunda parte del partido del pasado fin de semana conmocionado por un golpe sufrido en la primera mitad, pero fue por precaución y el jugador se incorporará al trabajo esta semana. Además, en la lista de lesionados están los futbolistas Roger Brugué, Unai Elgezabal y Carlos Álvarez, que se recuperan de sus respectivas lesiones.