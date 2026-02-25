“Carlos Espí seguirá creciendo en el Levante”: renovación hasta 2028 para el delantero del futuro granota

El Levante UD blinda a Carlos Espí, delantero de Tavernes de la Valldigna, hasta junio de 2028 tras consolidarse en el primer equipo y despertar el interés de clubes como el Real Madrid. El atacante, internacional Sub-19 y Sub-20 con España, suma ya 53 partidos oficiales con la camiseta azulgrana

El Levante ha decidido apostar fuerte por uno de los grandes valores de su cantera. Carlos Espí, de 20 años, ha ampliado su contrato hasta junio de 2028, asegurando así la continuidad de un delantero que simboliza presente y futuro en Orriols. El club granota oficializó la renovación destacando su progresión constante desde su llegada en el verano de 2022, cuando aterrizó como juvenil de segundo año para reforzar al Juvenil A en División de Honor.

Desde entonces, su crecimiento ha sido sostenido. El comunicado recuerda que debutó con el primer equipo el 18 de febrero de 2024 ante el Racing de Ferrol en A Malata, dando el salto definitivo al fútbol profesional. La pasada campaña participó en 37 encuentros oficiales y firmó seis goles, mientras que en la actual suma 14 partidos, 12 en LaLiga y 2 en Copa del Rey, con tres tantos en su cuenta.

De Buñol al Ciutat: crecimiento acelerado

El delantero de Tavernes de la Valldigna, con sus 1,94 metros de estatura, se ha convertido en un perfil diferencial dentro de la plantilla. No es solo un ‘9’ de área; fija centrales, descarga de espaldas y genera espacios para sus compañeros. Cada vez que entra desde el banquillo, el partido se altera. Los defensas retroceden, las marcas se estrechan y el equipo gana presencia en el juego directo.

Su ratio goleador en Segunda división ya dejó señales claras de su potencial: pocos minutos, impacto inmediato. Esa capacidad para optimizar oportunidades le ha permitido derribar la puerta de la titularidad, como ocurrió recientemente ante el Villarreal en el Ciutat de València. La grada llevaba tiempo reclamando más protagonismo para una de las joyas de la factoría de Buñol.

Confianza del cuerpo técnico y margen de mejora

Con Julián Calero tuvo un papel más residual, pero la llegada de Luís Castro ha modificado el escenario. El técnico portugués, partidario de potenciar el talento de casa, ha incrementado su participación. Esta temporada acumula 209 minutos en siete encuentros bajo su dirección, incluyendo su primera titularidad en Primera división.

Además, el contexto competitivo favorece su crecimiento. El bajo rendimiento goleador de otros atacantes abre una ventana para que Espí gane continuidad. Su tanto en el Pizjuán, en la victoria por 0-3 ante el Sevilla, confirmó que puede ser decisivo también en escenarios de máxima exigencia.

Un proyecto que mira al largo plazo

En el cómputo global, Carlos Espí ya ha disputado 53 partidos oficiales con el primer equipo, con un balance de diez goles y dos asistencias. Números que respaldan la decisión de blindarlo hasta 2028 y que refuerzan la apuesta estructural del club por su cantera.

Internacional con España Sub-19 y Sub-20, su nombre llegó a vincularse en el pasado con entidades de la talla del Real Madrid. Sin embargo, su futuro inmediato y a medio plazo pasa por el Ciutat de València. El Levante asegura pólvora, potencia y un referente ofensivo en plena fase de maduración.

En Orriols, la sonrisa es evidente. Carlos Espí no es solo una promesa: es una realidad en construcción que encarna la identidad granota y el valor estratégico de Buñol como pilar deportivo y económico.