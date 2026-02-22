Hansi Flick destaca la reacción tras dos derrotas consecutivas: “Era fundamental recuperar el liderato”

Hansi Flick celebró la reacción del FC Barcelona y subrayó la importancia de recuperar el liderato tras una semana exigente

El triunfo del FC Barcelona ante el Levante UD (3-0) tuvo un claro protagonista en sala de prensa: Hansi Flick. El técnico alemán puso el foco en la importancia anímica y clasificatoria de una victoria que devuelve al equipo a lo más alto tras el tropiezo del Real Madrid.

“Era muy importante recuperar el liderato. Lo hablamos ayer y el equipo entendió perfectamente lo que nos jugábamos”, afirmó el entrenador, satisfecho por la respuesta de sus jugadores después de las derrotas frente al Atlético de Madrid y el Girona FC.

“Marcar pronto nos dio confianza”

Flick destacó el valor del tanto tempranero de Marc Bernal como punto de inflexión del partido. “Ha sido muy importante meter rápido. Eso nos dio confianza desde el inicio. Con el paso de los minutos fuimos creciendo y creo que merecimos ganar”, explicó.

Para el técnico, el gol liberó tensiones y permitió al equipo desplegar una presión más coordinada y una circulación de balón más fluida. “Cuando estás en una dinámica complicada, adelantarte pronto cambia la energía”, añadió.

Llegadas desde segunda línea y amplitud

El preparador azulgrana también analizó la fórmula para romper el bloque bajo del Levante. “Cuando juegas contra un equipo tan cerrado necesitas la llegada de los centrocampistas y buscar soluciones por fuera. Hoy lo hicimos bien, especialmente por el lado izquierdo”, señaló.

En ese apartado, Frenkie de Jong y Fermín López fueron decisivos, sumándose al ataque desde atrás. Flick insistió en que esa variante es clave cuando el rival acumula hombres en su propia área.

Elogios a Cancelo

Uno de los nombres propios de la noche fue Joao Cancelo. Flick no escatimó en halagos hacia el lateral portugués: “Ha hecho un partido fantástico. Hemos visto toda su calidad. Generó muchas ocasiones, sobre todo en la primera parte. Eso es lo que quería de él”.

El técnico subrayó que su rendimiento por el carril izquierdo aportó profundidad y desequilibrio, dos factores determinantes para abrir el marcador y encarrilar el encuentro.

Un paso adelante en el momento clave

Más allá del resultado, Flick se mostró satisfecho por la actitud colectiva. “Después de dos derrotas necesitábamos reaccionar. El equipo dio un paso al frente”, concluyó.

Con este triunfo en el Spotify Camp Nou, el Barcelona no solo recupera el liderato, sino que reafirma la confianza en el proyecto del técnico alemán, que ve cómo su equipo responde en un momento decisivo de la temporada.