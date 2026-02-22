Laporta avisa al Real Madrid: "Por una vez que no le regalan un penalti por un piscinazo de alguno de ellos, que no se quejen"

El directivo, que puede volver a ser elegido presidente del Barcelona en el mes de marzo, ha vuelto a cargar contra el Real Madrid tras la derrota de los de Arbeloa en El Sadar frente a Osasuna

El Real Madrid cayó derrotado en su visita a Osasuna en El Sadar. De esta manera, Joan Laporta ha querido valorar la actuación del VAR en los últimos encuentros recordando el partido de ayer entre los Alessio Lisci y los de Arbeloa, además del nivel que está manteniendo el conjunto blanco. Por otro lado, el directivo culé ha hablado de la figura de Hansi Flick y del futuro del técnico alemán en el equipo azulgrana, que viene de firmar dos derrotas que han hecho saltar las alarmas, ante el Atlético de Madrid en Copa del Rey y frente al Girona en LaLiga EA Sports.

Joan Laporta repasa la propuesta electoral

De esta manera, Joan Laporta, en la previa del partido contra el Levante en el Spotify Camp Nou, ha hecho balance de cómo está llevando el proceso electoral: "Vamos bien. Estamos recibiendo muchas muestras de agradecimiento y gente que nos da su apoyo con su firma. Otros dicen que nos votarán el día 15. Estamos contentos de cómo va esta fase, que es todavía de precandidatos. Contentos de cómo hemos organizado la campaña y de la respuesta del socio. Me presento para ser reelegido. Tenemos que continuar la obra que se está haciendo. Hay muchos barcelonistas que piensan así. Con la experiencia y el conocimiento que tenemos, la propuesta de ‘Defendemos al Barça’ es la que conviene al socio".

Por otra parte, Joan Laporta ha analizado sus sensaciones con Hansi Flick en el banquillo del Barcelona: "Está muy mentalizado para ganar al Levante y ponernos primeros después de la derrota del Madrid. Hay que seguir sumando, hoy es un partido muy importante y ellos lo saben. Han tenido semana limpia para reencontrarse futbolísticamente, la próxima también, y a ver si nos ponemos primeros.Tenemos que estar a un nivel muy alto para ganar LaLiga. Cualquier equipo te puede ganar si no juegas con la mentalidad e intensidad debidas y si no te tomas cada partido como si fuera una final. No hay partido fácil y hoy lo veremos. El Levante va segundo por la cola, pero tiene jugadores que te pueden desequilibrar".

Laporta vuelve a cargar contra el Real Madrid

Además, Joan Laporta ha explicado cómo ve a la plantilla del Barcelona: "Conozco al vestuario. Tengo una gran comunicación tanto con Deco como con Flick. Sé cómo se sentían en esos momentos de dificultad. Es cuando hay que estar ahí y ellos entienden que les dé ánimos. Saben lo que tienen que hacer y necesitan tranquilidad para poder hacerlo".

Por último, Joan Laporta comentó el problema del VAR, recordando su protagonismo en el partido del Real Madrid ayer contra Osasuna en El Sadar: "Ayer fue un penalti en el que tuvieron que quitar la tarjeta amarilla a Budimir y era un penalti de VAR. Al Madrid le han pitado miles de penaltis como estos. Y el gol no tenía nada de fuera de juego. No veo dónde está el problema. Por una vez que no le regalan un penalti por un piscinazo de alguno de ellos, que no se quejen. Fue clarísimo y perdieron porque no hay partido fácil. Osasuna cada vez juega mejor. Esperábamos que tuvieran problemas en Pamplona, por eso no hay que pensar que el partido del Levante es fácil".