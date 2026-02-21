Puerta cerrada para Alexis Sánchez: "No hay ninguna posibilidad de que siga en el Sevilla"

El chileno termina contrato en junio y fuentes conocedoras de su situación apuntan con rotundidad a ESTADIO que pondrá fin a su etapa en Nervión y periplo europeo

Alexis Sánchez aterrizó en Nervión como fichaje sorpresa el pasado verano, una incorporación mediática avalada por Matías Almeyda con la esperanza de que recuperara parte de su mejor nivel en el Ramón Sánchez-Pizjuán por las ganas demostradas de relanzar su carrera en Europa tras su fallido paso por Udinese.

El ídolo chileno ilusionó en el arranque, con destellos de calidad que permitieron al equipo sumar puntos, con dos goles y una asistencia en sus primeros cinco partidos y una actuación estelar en la victoria contra el Barça.

La presencia de Alexis ha ido de más a menos en el Sevilla

Sn embargo, poco después comenzaron aparecer problemas físicos que le impidieron a estar cien por cien y a frenarlo cuando trataba de seguir ayudando al equipo, lo que se ha ido traduciendo en un protagonismo menor y que Almeyda poco a poco haya ido reduciendo su participación a pesar de que siempre lo ha defendido y mantiene que nunca ha rebajado su compromiso.

Así, tras superar su segunda lesión y reaparecer contra el Mallorca ha jugado 46 minutos en tres partidos y contra el Alavés ni siquiera pisó el terreno de juego, pues la llegada de Maupay le ha complicado aún más su acceso al once. De este modo, ha acumulado en lo que va de curso 878 minutos repartidos en 18 minutos, con el saldo antes mencionado de un gol y una asistencia.

Alexis acaba contrato en junio y apuntan a una salida segura

Este rendimiento de más a menos provoca que fuentes consultadas por ESTADIO Deportivo próximas al futbolista aseguren que "no existe ninguna posibilidad" de que siga en el Sevilla una vez que termine contrato el 30 de junio, pues solo firmó por una campaña.

Ya en enero se habló de la opción de que se marchara por el interés despertado en Brasil, sobre todo del Internacional de Porto Alegre y del Corinthians, lo que habría liberado una ficha de extranjero, pero las partes consideraron que quizás no era el momento. Un interés también de cara a verano a la finalización de su vinculación en unos meses.

Ahora, todo apunta a que abandonará Europa a la conclusión del curso, con la vía abierta también de regresar a su país, donde han seguido sus evoluciones y afirman que nos les sorprende en absoluto que no haya terminado de cuajar en el Sevilla.

"Su rendimiento era una gran interrogación y su aporte ha sido mínimo, como ocurrió la temporada pasada en Udinese conviviendo con distintas lesiones. Matías Almeyda no tengo dudas que lo consideró por lo que significa para la plantilla su aporte fuera de la cancha, pero ni eso alcanzó para un equipo que veo con problemas", señaló por otro lado a esta redacción el conocido periodista chileno de Rado Bio Bio, Diego Osorio, que además apunta que su etapa en la selección está completamente finalizada: "El seleccionador, Nicolás Córdova, ya formó un plantel con jugadores jóvenes implementando una renovación generacional".