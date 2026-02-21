Betis y Sevilla, en los extremos de una clasificación significativa de cara al derbi

Al margen de la distancia en la clasificación liguera, Betis y Sevila están en las Antípodas en la tabla singular de tiempo neto, en la que los verdiblancos son cuartos y los nervionenses, penúltimos

Deossa trata de llevarse el balón entre Mendy y Peque en el derbi de la primera vuelta.IMAGO

Restan ocho días para la disputa del segundo derbi de la temporada, en esta ocasión en el Estadio de La Cartuja y que está fechado para el domingo 1 de marzo, a partir de las 18:30 horas.

Ahora mismo, Betis y Sevilla están centrados en los partidos de esta jornada contra Rayo Vallecano y Getafe, respectivamente, pero inevitablemente ya se mira de reojo al duelo cainita por todo lo que supone y en la capital hispalense las conversaciones empiezan a enfocarse desde la rivalidad hispalense.

Dos luchas diferentes con 15 puntos de diferencia

Al margen de lo que pase este fin de semana, los dos equipos llegarán al derbi en situaciones muy diferentes, con los verdiblancos inmersos de lleno en puestos europeos y en la pugna por la Champions, mientras que los nervionenses pelean por alejarse del descenso para no sufrir de cara a la recta final tras no ganar en los tres últimos enfrentamientos ante rivales directos.

Antes del comienzo de la jornada, el Betis aventaja en 15 puntos al Sevilla y lo supera en la mayoría de las estadísticas generales, con ocho goles más a favor y diez menos encajados, y una distancia de cuatro victorias.

Además, más allá de estos datos, reflejo de la posición clasificatoria de cada uno, cabe destacar un registro muy significativo de cara al derbi y al partido que se puede esperar y que igualmente coloca a Betis y Sevilla en los extremos de la tabla, más si cabe en esta particular en base a las interrupciones que se producen en los partidos de ambos en lo que va de curso.

Un abismo entre Betis y Sevilla en tiempo efectivo de juego

De esta forma, en la clasificación del promedio de tiempo efectivo de juego de los equipos de LaLiga, Betis y Sevilla se encuentran en las Antípodas, tanto en cuanto los verdiblancos se encuentran en la zona alta de la tabla y los nervionenses, en la cola.

No en vano, según el perfil @StatsPrimera, el Sevilla es el segundo club del campeonato liguero con menos tiempo de juego neto en sus encuentros, solo por delante del Getafe, con una media de 51 minutos y 19 segundos, casi dos minutos más que los azulones. En total, en los choques del Sevilla se producen una media de 101,1 interrupciones.

Sin embargo, en los partidos de los verdiblancos, el tiempo efectivo se eleva a una media de 57 minutos y dos segundos, y únicamente tiene por encima a Girona (58:28), Real Madrid (57:51) y Celta (57:39). Además, el número de interrupciones baja hasta las 94 por choque. Una diferencia reveladora de cara a un derbi desigual en cuanto a estadísticas y situación actual.