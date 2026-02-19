Máximo blindaje para El Gran Derbi: declaran partido de alto riesgo el primer Real Betis - Sevilla FC en La Cartuja

El duelo de máxima rivalidad sevillana de la jornada 26 en LaLiga tendrá el máximo despligue policial por orden de la Comisión Antiviolencia, que además ha impuesto una fuerte sanción a un aficionado del Betis

Las aguas bajan revueltas con los últimos arbitrajes y las tensiones clasificatorias propias de dos realidades muy distintas en la capital andaluza. El Real Betis, que se afianza en la quinta plaza y lucha por sellar su sexto pasaporte europeo seguido sin perder de vista la zona Champions (a cuatro puntos), y un Sevilla FC que por tercera temporada consecutiva lucha por eludir un descenso que ve a sólo dos puntos después de firmar un deficitario parcial de 6 de 24 en las ocho jornadas ligueras de 2026 y que, además, vive un incendio arbitral con desproporcionada sanción de siete partido al entrenador, Matías Almeyda.

El Betis - Sevilla, declarado de alto riesgo

Todo este contexto pone el foco desde ya en la ciudad de Sevilla, que el próximo 1 de marzo vivirá el primer duelo entre Real Betis y Sevilla FC en el Estadio de La Cartuja, en una nueva edición de El Gran Derbi que tendrá un máximo blindaje.

La Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte ha declarado partido de alto riesgo el duelo cainita de la jornada 26 en LaLiga EA Sports justo después de los compromisos que ambos equipos afrontarán este fin de semana ante el Rayo Vallecano, los verdiblancos, y el Getafe CF, los blanquirrojos.

Antiviolencia impone una fuerte sanción a un aficionado del Betis

Además, el organismo dependiente del Consejo Superior de Deportes ha propuesto una sanción de 60.000 euros y la prohibición de acceso a recintos deportivos durante tres años a un aficionado del Real Betis por unos incidentes ocurridos en el Carlos Tartiere justo antes del encuentro que los de Pellegrini disputaron ante el conjunto carbayón el pasado 10 de enero. El hincha en cuestión está marcado como reincidente y cuenta con hasta 11 expedientes anteriores, lo que ha sido tenido en cuenta como agravante.

La Policía Nacional identificó a un seguidor bético abriendo una puerta de emergencia en el acceso 24 del estadio ovetense para permitir la entrada sin control de unos 80 aficionados visitantes, generando una avalancha en el acceso al recinto y una situación de exceso de aforo; así como una estampida que causó lesiones leves a una trabajadora de la entidad asturiana, según recoge el informe publicado.

Los horarios de la jornada 28 en LaLiga, supeditados a la Champions: Betis - Celta y Barcelona - Sevilla

Además, LaLiga ha anunciado este jueves los horarios para la vigésima octava jornada en Primera división, que arrancará el viernes 13 de marzo con un Deportivo Alavés - Villarreal CF y se cerrará el lunes 16 con un duelo entre Rayo Vallecano y Levante UD. En su caso, el Real Betis jugará el domingo 15-M ante el RC Celta de Vigo en La Cartuja, mientras que el choque del Sevilla FC está aún en el aire.

Los nervionenses deben visitar al FC Barcelona en el Camp Nou, en un duelo fijado en principio para la sobremesa domicial que, no obstante, está sujetos a modificación en función de los emparejamientos y las fechas de los partidos de vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League en la que seguro estarán los culés y puede que también Real Madrid y Atlético.

Viernes 13 marzo

21.00 Alavés-Villarreal

Sábado 14 de marzo

14.00 Girona-Athletic

18.30 Oviedo-Valencia

21.00 Real Madrid-Elche

Domingo 15 marzo

14.00 Mallorca-Espanyol

18.30 Betis-Celta

21.00 Real Sociedad-Osasuna

Lunes 16 marzo