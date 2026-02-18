El Villarreal gana su partido aplazado y la referencia de Champions ahora es sólo el Atlético

Un solitario tanto de Mikautadze permite a los de Marcelino vencer al Levante y dejarlo a siete puntos de la salvación, mismo colchón de los amarillos con los verdiblancos

Un solitario tanto de Georges Mikautadze al poco de la reanudación a pase de Nicolas Pépé ha dado este miércoles la victoria al Villarreal CF sobre el Levante UD en el Ciudad de Valencia en el partido aplazado en su día por el temporal y que correspondía a la jornada 16ª de LaLiga. Una cita que marca la lucha tanto por la Champions League como por la permanencia, puesto que los amarillos se afianzan en la tercera plaza de la clasificación, con 48 puntos, mientras que los granotas se hunden en la penúltima, con 18 unidades.

Tanto el Sevilla FC como, sobre todo, el Real Betis estaban muy pendientes de lo que ocurriera este 18-F en Orriols, puesto que un triunfo azulgrana habría metido de lleno a los de Luís Castro en la pomada por evitar el descenso. Ahora, el objetivo lo tienen ya a siete puntos reales, de momento con el Rayo Vallecano como referencia (que debe recuperar también un duelo pendiente con el colista Real Oviedo), aunque su antecesor, el Elche CF, también tiene los mismos guarismos.

Para los de Manuel Pellegrini, la última plaza de Champions League sigue estando a cuatro unidades, si bien ahora su referencia es el Atlético de Madrid, que gana el duelo particular (0-2 en La Cartuja y 0-1 en el Metropolitano), mientras que los castellonenses, contra los que se quedaría por delante de producirse al final un hipotético empate (perdieron 2-0 en el otrora Olímpico de Sevilla tras el 2-2 en La Cerámica), se escapan siete por arriba. Una resolución indeseada que no merma ni mucho menos las aspiraciones heliopolitanas.

Porque, como ha verbalizado Ez Abde en los medios oficiales, el Real Betis puede permitirse "soñar en grande" tras sus últimos resultados, incluyendo un asalto a los colchoneros en un feudo hasta entonces inabordable en el torneo doméstica. Un 12 de 15 que, como poco, va asegurando poco a poco la quinta plaza, que dará derecho a disputar de nuevo la Europa League, ya que, por detrás, los tropiezos de la mayoría de rivales directos deja un colchón de seis puntos con el RCD Espanyol (6º), siete con el RC Celta (7º) y diez con Real Sociedad y Athletic Club.

Marcará su propio destino... en pos de la UEL

Definidos ya los duelos directos con sus dos principales rivales directos por la Champions League (se lo gana al Villarreal CF y lo pierde contra el Atlético de Madrid), el Real Betis todavía debe definir sus 'goal-averages' particulares con la mayoría de oponentes a los que ha propuesto un pulso por la quinta y la sexta plazas, las últimas por Europa si uno de los dos semifinalistas vascos gana la Copa del Rey (que se disputará el sábado 18 de abril a las 21:00 horas en La Cartuja), pues, de llegar el vencedor por el otro lado del cuadro (FC Barcelona o Atlético de Madrid), el séptimo iría a la Conference League.

Así las cosas, los de Manuel Pellegrini se medirán consecutivamente en las jornadas 28ª a la 30ª a RC Celta, Athletic Club y RCD Espanyol, respectivamente, visitando a la Real Sociedad en la 35ª. Otros que podrían encaramarse a ese pulso en caso de alargarse el premio hasta el séptimo, casos de Getafe CF, CA Osasuna o Girona FC, también se cruzarán en lo que resta de segunda vuelta en el camino de los heliopolitanos.