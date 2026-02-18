Abde ve al equipo "de locos" y se pregunta: "¿Por qué no soñar en grande?"

El atacante, que vive su "mejor momento aquí", avisa de que "aún falta" para su 'prime', al tiempo que reconoce que el objetivo debe ser "ir a la Champions"

"Sí, puedo decir que éste es mi mejor momento desde que llegué al Real Betis. Y espero que estos tres meses que quedan de temporada me vaya un poco mejor aún". Así comienza su entrevista de este miércoles con los medios oficiales del club un Ez Abde que admite que, cuando llegó a Heliópolis, "era un poco más joven y no tenía las ideas tan claras como ahora", cuando, "con los minutos y los partidos en las piernas", se va "haciendo mejor futbolista", aunque sin volverse loco: "Intento visualizar, mejorar cada mínimo detalle día a día en lo que puedo".

Con nueve goles y seis asistencias, ya es la mejor temporada en la incipiente carrera del extremo de 24 años, unos números que le enorgullecen y ocupan: "Sí, claro que los miro. Lo miro yo, lo mira mi familia, lo miran mis agentes... y también miro los de mis compañeros para tener como referencia los que marca Antony. El hecho de que él esté a este gran nivel también me ayuda a mí a decir 'yo también quiero meter tantos como Antony', ¿entiendes?".

El '10', a continuación, se refiere a su 'feeling' con el paulista, el estilete por la otra banda de los verdiblancos: "Sí, la verdad es que aquí ha caído de pie. Desde que llegó, no sé, se ha convertido como un hermano para mí. Con Bakambu es con el que suelo estar más tiempo aquí en la ciudad deportiva, pero no sé... esa conexión que tengo con Antony dentro del campo sí que es diferente. También con el 'Cucho' me entiendo mucho en el césped". Además, el de Beni Melal habló de muchos otros asuntos en Betis TV.

Su 'prime' y su hogar

"Sí, yo creo que aún falta. Yo creo que he encontrado un hogar aquí en Sevilla. Me encanta Sevilla, el clima, la afición del Betis. Ya lo dije el otro día, que somos los locos de la cabeza. Y nada, la verdad es que tanto a mí como a mi familia nos encanta Sevilla".

"Siempre se lo comento a mis hermanos o a mis amigos. Les digo que no hay ninguna afición en España como la del Betis, que me recuerda un poco a la de la selección marroquí, que también es una locura y se le asemeja".

Mejoría en LaLiga

"Venimos jugando estas últimas jornadas muy bien. El equipo está de locos; yo pienso que estamos muy bien. Sólo que el partido contra el Atlético de Madrid (en Copa del Rey) no supimos manejarlo. Cuando nos tocó ir a su casa, le dimos rápido la vuelta a la tortilla y supimos manejar el partido allí: cómo jugaban, qué iban a hacer a lo largo del partido... Antes de ese día, la verdad es que no teníamos mucha confianza. Ganar en el Metropolitano no puede ganar cualquiera. Ahora yo creo que lo que queda de temporada es tener la misma hambre y ponernos el objetivo de ir a la Champions. ¿Por qué no soñar en grande?".

Plaga de bajas

"Ésas son malas rachas de cualquiera, pero bueno, así es el fútbol. Si no se puede contar con algunos jugadores, tienes que contar con los que haya, y creo que tenemos una buena plantilla en la que cualquiera puede dar el callo".

"Ahora tenemos dos partidos seguidos en casa después de estas tres victorias, contra el Rayo Vallecano y El Gran Derbi. También sería muy importante, ¿no? Ganar antes de que vuelva la Europa League, que va a ser también muy exigente".

"Aquí todos mis compañeros siempre quieren ganar. Somos muy competitivos tanto en los entrenamientos como en los partidos y yo creo que vamos a salir a ganar los dos partidos".

Álvaro Fidalgo

"Sí, muy bien. La verdad es que estos dos o tres últimos partidos que ha jugado he intentado conectar con él en el campo y la verdad es que muy bien, muy trabajador, mucha calidad. A mí me gusta mucho".

Pellegrini

"De vez en cuando me gusta dejar algún detallito. Y bueno, también él tiene mucha experiencia en el ambiente de lo que es hablar con los periodistas y tal; me siguió un poco el rollo y la verdad es que quedó chulo" (en referencia a sus bromas en sala de prensa).

"Yo creo que va, si no el primero, el segundo de los entrenadores más importantes que he tenido hasta ahora. La verdad es que me ha ayudado mucho día a día".