Abde, orgulloso tras su gran partido y agradecido a la afición: "Somos unos locos de la cabeza"

El marroquí compareció ante los medios tras un auténtico partidazo suyo que le sirvió para ser el MVP y dejar el sueño de la Champions League a apenas cuatro puntos de diferencia

El Real Betis ha dado un paso de gigantes en Mallorca, consiguiendo ganar por dos goles a uno en un duelo en el que acabó sufriendo de lo lindo para poder amarrar los tres puntos claves tras todos los resultados que venían dándose en esta jornada de LaLiga. Las derrotas de Villarreal y Atlético de Madrid acabaron provocando que creciese la ilusión por poder luchar por los puestos de la Champions League, y para ello era clave el poder conseguir la victoria frente a un Mallorca muy necesitado en esa lucha por el descenso. Finalmente, esos tres puntos se pudieron dar, haciendo que estallasen de júbilo los aficionados verdiblancos presentes en el estadio.

Uno de los protagonistas ha sido el extremo marroquí Abde, que parecía tener pilas infinitas en este encuentro. Su gol y sus constantes llegadas con peligro sobre la portería de Leo Román acabaron por darle el MVP del partido, instalando al beticismo en esa ilusión de poder luchar por la Liga de Campeones. En los micrófonos de DAZN, pudo comparecer el jugador africano, refrendando esas buenas sensaciones que dejó tras el encuentro.

En primer lugar, quiso hablar acerca del primer gol verdiblanco, que vino precedido por un disparo lateral de Antony que despejó Leo Román. "Siempre intento llegar ahí al segundo palo. Siempre que Antony la tiene ahí en la banda, sé que me va a buscar y la va a poner ahí al segundo palo. Como has visto, he estado ahí, me ha caído y gracias a Dios he metido", declaró.

También quiso referirse al gran desplazamiento que hizo la afición verdiblanca para este partido, ya que fueron más de mil gargantas la que animaron al equipo a muchos kilómetros del Estadio de La Cartuja. "La afición del Betis es una locura. Siempre lo digo, allá donde vamos están con nosotros. Somos unos locos de la cabeza y muy agradecidos", respondió.

Hizo referencia a ese sueño de la Champions League, que ya se encuentra a cuatro puntos para poder acercarse a un Atlético de Madrid que perdió esta jornada frente al Rayo Vallecano por tres goles a cero. "Tenemos que seguir en esta línea, seguir trabajando duro y ponernos ese objetivo de llegar a la Champions. No es fácil, tenemos que seguir trabajando más duro y, bueno, esperemos que al final de temporada podamos llegar", finalizó. Entre bromas, también habló de la principal diferencia entre su etapa en Osasuna y en el Real Betis, admitiendo que "los partidos y los años le dan la experiencia".