Cédric Bakambu habla de su complicado momento con un Pablo Fornals que lo tiene claro: "Todos queremos que marque Bakambu"

Ambos jugadores comparecieron ante los medios de comunicación para dejar claro que el sueño de la Champions League sigue presente, dejando también una pequeña broma entre ellos

La música de la Champions League ya empieza a no verse tan lejana en Heliópolis. La sufrida victoria en Mallorca, por dos goles a uno, ha vuelto a ilusionar al beticismo con un objetivo que ya se veía algo lejano, pero que los últimos acontecimientos hacen que se pueda vislumbrar de una forma algo más cercana. Los goles de Abde y Bakambu fueron los suficientes para poder conseguir los tres puntos, a pesar de que Muriqi le pusiese emoción al encuentro con un auténtico golazo de cabeza. Pero, si algo sabe el equipo de Pellegrini, es que hay que sufrir para poder aspirar a cotas altas, y así lo ha refrendado con tal ejercicio de resiliencia.

Tras la victoria en Son Moix, Bakambu y Pablo Fornals fueron los jugadores que comparecieron en los micrófonos de Betis TV, mostrándose contentos tras haber conseguido los tres puntos y con una pequeña broma entre ellos.

Pablo Fornals, con un mensaje claro a Bakambu

El centrocampista castellonense completó otros noventa minutos sobre el césped de Son Moix, y no dudó en alabar al equipo tras esta victoria de mérito. "Una victoria muy importante conforme se habían dado los resultados en la jornada. Nos aleja un poco de los equipos que venían apretando por abajo y nos acerca un poquito a esos dos rivales que están por encima", declaró.

"El equipo ha encontrado esa forma de estar compacto, luego sabiendo que tanto Cédric como los extremos son muy rápidos para salir a las contra. Desde esa solidez y desde ese intentar que no nos metan goles, sabemos que tenemos jugadores para abrir los partidos y para hacer contragolpes muy rápidos", respondió acerca del partido.

También quiso alabar la labor de Cédric Bakambu tras toda la situación que ha pasado, dejando claro un pequeño mensaje acuñado de la afición. "He tenido la suerte de ser compañero de él anteriormente, sé de lo que es capaz de dar, yo intento apretarle. Para mí, Cédric, en el otro equipo en el que coincidimos, pues me dio la oportunidad de darle muchísimas asistencias. Es un jugador muy rápido y muy inteligente yendo al espacio. El delantero vive del gol y todos queremos que marque Bakambu", respondió.

Cédric se abre sobre su momento

El delantero congoleño ha aprovechado la visita a Mallorca para reivindicarse. Ante las ausencias de Chimy Ávila y Cucho Hernández, el ariete consiguió el segundo gol del Real Betis esta noche, suponiendo su primer tanto desde el mes de septiembre frente al Nottingham Forest. "Pues muy contento de la victoria de hoy. No ha sido un partido fácil para nosotros, pero al final tenemos seis puntos sobre seis fuera de casa. Tenemos que seguir así", declaró.

Tras agradecer las palabras de Pablo Fornals, ha querido hablar sobre su momento personal. "Estoy muy contento. Ha sido complicado para mí. La vuelta de la Copa de África, el mercado también. Pero hoy estoy bien y se nota en el campo también. Tengo que aprovechar el momento y ayudar al equipo", respondió.

Quiso referirse también al maratón de partidos que se acerca ahora, desvelando una conversación con el Cucho Hernández. "Vamos a necesitar a todos los jugadores. Antes de ayer hablé también con Cucho y le dije que ya empieza la temporada de verdad y vamos a necesitar a todos. Y por eso te digo, estoy muy contento. Y si seguimos así, vamos a sumar muchos puntos. Pero tenemos que trabajar y ganar los partidos. Hay cosas bonitas por delante", prosiguió.

Sobre su gol, quiso declarar esto. "Antony me conoce muy bien. También Abde. Estoy muy contento. Y es un buen gol para mí y, para mi confianza, también. Hay que seguir así", finalizó.