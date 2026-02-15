Mallorca 1-2 Betis: Ganador compulsivo con la Champions como realidad

El Betis se sitúa a cuatro puntos del tercer y cuarto puesto tras imponerse al Mallorca con goles de Abde y Bakambu merced a su efectividad a la contra, una magnífica lectura del partido y su capacidad para sufrir

El objetivo de entrar en Champions ha tornado en una realidad tangible para el Betis después de exhibir nuevamente en Son Moix su capacidad para ganar partidos casi de forma compulsiva, con lecturas perfectas y la habilidad para compaginar su talento con la virtud de saber sufrir.

Lo hizo contra el Atlético y hoy contra el Mallorca en un ejercicio de adaptación a lo que precisaba el choque ante un Mallorca atrevido, con líneas replegadas para protegerse con solidez y golpear a la contra a velocidad vertiginosa, con conductores de lujo como Fornals y Fidalgo y ejecutores de primer nivel de la talla de Antony, Abde y Bakambu.

Con esta fórmula, se marchó al descanso con 0-2 con goles de Abde y Bakambu y en la segunda mitad sobrevivió tras el gol de Muriqi pero con opciones para haber sentenciado antes una victoria que lo sitúa a cuatro puntos del tercer y cuarto puesto.

Pellegrini repite el once que asaltó el Metropolitano

Libre de partido entre semana y sin haber recuperado a una pieza importante como Cucho Hernández, Manuel Pellegrini apostó de inicio por el mismo once que revirtió por completo la situación contra el Atlético para asaltar el Metropolitano.

En este sentido, mantuvo a Natan con Diego Llorente en el eje de la zaga y prorrogó la confianza en el recién llegado Álvaro Fidalgo junto a Fornals y Marc Roca, mientras que Antony llegó a tiempo y Bakambu partió en la punta de lanza como única opción disponible.

Enfrente, un Mallorca con doble amenaza en punta con Muriqi junto a Mateo Joseph, pretendido por el Betis en enero, y sin la presencia de los dos fichajes invernales, Luvumbo y Kalumba.

Posesión bermellona y pegada bética en la primera parte

Con estas apuestas sobre el césped, el primer aviso lo protagonizó Marc Roca con un disparo desde el centro del campo tras despeje fallido de Leo Román que se estrelló en el palo.

Una ocasión aislada en los albores del encuentro, pues la presión local adelantada asfixió las ideas del Betis, incapaz de salir con soltura, y otorgó el control inicial a los bermellones, con presencia en los aledaños de Álvaro Valles y percutiendo, sobre todo, por el costado diestro con los cambios de ritmo de Virgili, que dispuso de una ocasión clara al cuarto de hora.

Abde abre el marcador en una salida rápida

Ante esta situación, el Betis se encontraba más cómodo en las salidas rápidas que en estático, con asociaciones verticales sostenidas sobre su talento, como la que convirtió la segunda llegada verdiblanca en el 0-1.

Fidalgo maximizó una bolsa de espacio a la espalda de la presión, abrió para Antony, que encaró hacia dentro para armar un disparo que despejó al centro Leo Román, donde esperaba Abde para remachar a la red. Máxima efectividad verdiblanca. Picotazo cuando parecía agazapado y con problemas para asumir una manija que no necesitaba.

De hecho, tras el gol, el guion no se alteró, nuevamente con posesión balear con la connivencia de los verdiblancos, y en otra contra, esta más eléctrica si cabe conducida por Abde y Antony, el Betis acarició el segundo y pidió penalti por manos en el área no consideradas por el colegiado.

Los de Pellegrini se sentían cómodos en propio campo, permitiendo lo permisible y sin sufrir en el principal argumento bermellón, el fútbol aéreo con Muriqi, mientras que cada réplica con espacios arrancaba con marchamos de oportunidad para abrir brecha con Fidalgo de vertebrador.

Tónica dominante hasta la conclusión de un primer tiempo en el que el Betis asumió la complicación para tomar la iniciativa y se adaptó para golpear al espacio con velocidad, como volvió hacer en la prolongación tras un robo de Fornals, asistencia de Antony y remate sensacional de Bakambu para encarrilar el el partido justo antes del pitido final.

Segunda parte sufrida, pero con ocasiones para sentenciar

La segunda parte arrancó con variaciones en ambos bandos, porque Arrasate buscó agitación con Luvumbo, y Pellegrini dejó en el vestuario a un Llorente tocado en favoie de Marc Bartra. Cambios no alteraron la dinámica del primer acto, con el esférico para un Mallorca con urgencias pero sin claridad, por lo que en el primer cuarto de hora solo generó peligro por un error en el pase de Bartra que permitió a Darder lanzar desde la frontal.

El gol de Muriqi apretó el marcador

No obstante, el Betis empezó a defender demasiado atrás, ya sin controlar la situación como antes por las acometidas por diversas frentes, no solo por el costado de Virgili. Acoso que aprovechó Muriqi para recortar distancias con un cabezazo espectacular que metía en el partido a los bermellones.

Pellegrini movió ficha para intentar frenar el ímpetu balear, sentando a un superado Ruibal, pero la tranquilidad solo se podía conseguir con más posesión y el Betis, bajo la petición del técnico, logró estirarse e incluso acarició el tercero con un disparo de Fornals, primero y una contra después salvada por Leo Román y un defensa en en la línea.

A partir de ahí el partido se abrió con llegadas claras en ambas áreas y ocasiones tanto para el empate como para sentenciar, si bien el Betis defendió con convicción y conservó una ventaja que lo consolida ampliamente en la quinta plaza y le permite echar el aliento al Villarreal.

Ficha técnica:

RCD Mallorca: Leo Román; Maffeo, David López, Valjent, Mojica (Lato, m.82); Mascarell (Morlanes, m.46), Samu (A. Sánchez, m.78), Mateo Joseph (Luvumbo, m.46), Darder (Torre, m.78), Virgili; Muriqi.

Real Betis: Valles; Ruibal (Ortiz, m.67), Llorente (Bartra, m.46), Natan, Ricardo Rodríguez; Roca, Fidalgo (Altimira, m.67), Antony, Fornals, Abde; Bakambu (Deossa, m.89).

Goles: 0-1, m.17, Abde; 0-2, m.47, Bakambu; 1-2, m.66, Muriqi.Árbitro: Isidro Díaz de Mera (Comité castellanomanchego). Amonestó con tarjeta amarilla a los jugadores locales Samu Costa (m.21), Manu Morlanes (m.50), Vedat Muriqi (m.59) y Pablo Maffeo (m.61) y a los futbolistas visitantes Diego Llotente (m.16) y Álvaro Valles (m.55).

Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 24 de LaLiga EA Sports entre RCD Mallorca y Real Betis en el Estadio Mallorca Son Moix ante 18.658 espectadores. Antes del saque inicial se guardó un minuto de silencio en memoria de los recientemente fallecidos Climent Prats, abuelo de Abdón Prats, y Xisco Quesada.