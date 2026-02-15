Cömert se disculpa tras liarla en el derbi valenciano: "No pretendía humillar al Levante"

El central del Valencia, tras un gesto poco acertado con la grada del Levante, pidió disculpas alegando que "bajo ninguna circunstancia he pretendido humillar al Levante ni a sus aficionados"

El Valencia conquistó el territorio levantino tras endosarle un 0-2 a domicilio a un Levante que perdió los papeles al finalizar el partido con Cömert. El central del Valencia se dirigió al córner, agarró el banderín y colocó una camiseta del conjunto che para ondearla en campo rival. Rápidamente, los jugadores del levante abordaron al suizo que se enfrentó a ellos, liando una tangana final que ensució el derbi valenciano. Tras el encuentro, Cömert explicó su gesto y pidió disculpas alegando que no era su intención molestar a la hinchada rival.

Cömert pide perdón al Levante

Eray Cömert afirmó que “bajo ninguna circunstancia” ha pretendido humillar al Levante ni a su afición con su celebración al final del partido que derivó en una tangana entre ambos equipos. El defensa cogió el banderín del córner en el que estaba situada la grada visitante, colgó su camiseta y lo paseó por el Ciutat de València, un gesto que no sentó bien al equipo levantinista. Después de que el técnico Carlos Corberán se disculpara en sala de prensa, lo hizo el central en sus redes sociales. “Me gustaría aclarar que bajo ninguna circunstancia he pretendido humillar al Levante ni a sus aficionados. Sé que son semanas difíciles para el Levante también y entiendo que haya gente que lo haya interpretado como una falta de respeto y se haya molestado”, explicó. Cömert agregó que “ha sido una reacción fruto de las emociones de un derbi y de la alegría y satisfacción que supone para nosotros ganar este partido en la situación en la que estamos”.

Corberán se suma a las disculpas de Cömert al levante en nombre del Valencia

Carlos Corberán, tras el encuentro, también se disculpó con la afición y al entidad del Levante en nombre de todo el Valencia. "No he podido ver con exactitud, me lo han transmitido, y pedir disculpas en nombre del Valencia, porque hay mucha tensión en estos partidos y hay veces que esa tensión se expresa de esa forma o se expresa de una forma equivocada. El respeto para nosotros es importantísimo, respetamos mucho a un club como el Levante y en ningún momento sentimos o hemos querido hacer una falta de respeto. Desde el Valencia no nos gusta que se pueda percibir una falta de respeto, así que pedir disculpas en nombre del club, y es lo que puedo decir", destacaba en rueda de prensa el entrenador del Valencia.