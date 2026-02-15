Luis Castro, técnico del Levante, lanza un dardo envenenado al Valencia: "Hay que saber ganar y perder"

El técnico portugués del cuadro granota no quiso entrar a valorar la actuación arbitral pero si opinó sobre la tangana final entre jugadores de ambos equipos

El duelo entre Levante y Valencia ha estado a un nivel muy alto en intensidad y quizás lo que ha pasado después del pitido del árbitro haya empañado la tarde de fútbol en el Ciudad de Valencia. El Levante no dispuso de ocasiones muy claras aunque le puso todo el corazón que pudo para tratar de evitar que un Valencia con una gran pegada se llevase los tres puntos del Ciudad de Valencia. Luis Castro, técnico del Levante, no dudó en lanzar un mensaje al Valencia tras la polémica tangana del final en la que se vieron implicados jugadores de los dos conjuntos.

Luis Castro dispara con un mensaje al Valencia después de la tangana final

Luis Castro habló de respeto y de lo bonito de este cuando existe para después apuntar a la importancia de saber perder y ganar: "El respeto es siempre muy bonito. Hay que saber ganar y perder. Los que no saben...", declaró. Luis Castro habló de un encuentro cerrado y que estuvo marcado por un gol cuando mejor estaba el Levante: "Del partido pienso que ha sido cerrado y cuando estábamos mejor, con más balón y cerca de la portería contraria ha llegado el gol de transición. Habíamos empezado la segunda mitad muy bien. Luego perdemos un poco el control y las posiciones y ha sido difícil".

El Levante, tocado anímicamente

No escondió Luis Castro que el Levante, con 18 puntos tras 24 jornadas aunque con un partido menos, está tocado en el ánimo tras caer ante el Valencia: "La plantilla anímicamente no está bien. Nadie lo está ahora, pero el trabajo no ha terminado. Hay partidos donde debíamos hacer más puntos. El próximo partido hay que jugarlo para ganar, trabajando más la concentración y los detalles. El cerebro es más importante que lo que corres, aunque tengas que correr kilómetros. El cerebro es el que tomas las decisiones tanto ofensivas como defensivas. Hay tantas personas que aman el fútbol porque pasan cosas muy raras y por ello hay que intentar hacerlo".

La expulsión perdonada al Valencia

Luis Castro no quiso mojarse con el arbitraje y más concretamente sobre si la falta que recibió Pablo Martínez en el segundo tiempo era de roja aunque si confesó que el jugador granota no estaba bien físicamente: "No voy a hablar del arbitraje. Pablo no está bien y habrá que hacer exámenes. La entrada ha sido por detrás y la rodilla ha sido afectada. Esperemos que no sea grave porque es muy importante para nosotros y juega tanto. Ojalá no lo perdamos".

Por último, Luis Castro trató de encontrar soluciones en la misma rueda de prensa para la baja obligada en la próxima jornada de Kervin Arriaga que terminó expulsado tras aplaudir al árbitro: "Como ya he dicho antes. La lesión de Ugo no es muy grave, pero está lesionado. Veremos si llega para el miércoles o no. Hoy ha entrenado con los readaptadores. Tenemos otros que también pueden jugar. Veremos si es Ugo, Vencedor, Oriol. Preferiría que Kervin no tuviera la tarjeta, pero bueno. Me gustaría tenerlos todos y tener ese dolor de cabeza de hacer un once con los mejores y cambios de banquillo, pero no es posible. No soy entrenador de decir que ahora será más difícil sin Kervin. Si todos saben lo que tienen que hacer estaremos bien".