Corberán pide perdón al Levante en nombre del Valencia tras la tangana final

El técnico se mostró respetuoso con la situación de los granotas y confesó que no había visto lo que pasó tras el pitido final

Con el final de los 90 minutos entre Levante y Valencia, Cömert fue a una de las esquinas para coger un banderín, colocarle una camiseta del Valencia e ir a celebrarlo con la afición que estaba presente en el Ciudad de Valencia. Esto no sentó nada bien a los jugadores del Levante que rápidamente fueron a recriminarle al che su actitud y estuvo a punto de terminar en una trifulca totalmente innecesaria. Después del encuentro, Corberán fue cuestionado por esta tangana que pudo llegar a más pero que finalmente se quedó en una serie de empujones entre jugadores de uno y otro equipo.

Corberán habla sobre la polémica del final entre Levante y Valencia

Corberán no dudó en pedir disculpas al Levante en nombre del Valencia por la celebración de sus jugadores y que solo sirvió para empañar un encuentro que a pesar de la tensión, en ningún momento se convirtió en bronco: "He ido para le vestuario y no he podido verlo. Pedir disculpas en nombre del Valencia porque hay mucha tensión. Respetamos muchísimo al Levante y desde el Valencia no nos gusta que se pueda percibir una falta de respeto".

También estuvo el partido más caldeado por el lado de Pepelu, que recordemos fue jugador del Levante y que este domingo, cada vez que tocaba la pelota era silbado por la que un día fue su afición. Corberán explicó que sabían la tensión que iba a existir en torno a Pepelu: "Se sabía que el partido tendría esta rivalidad y también que Pepelu jugó en el Levante y eso existiría. El jugador era consciente y debía poner todo su foco y personalidad en el juego".

Corberán no se preocupa por sí mismo y sí por el Valencia

Demostró Corberán su implicación al anteponer su posición en el club por el bien del Valencia y confirmando que este triunfo ante el Levante era muy importante: "La necesitaba el Valencia. Lo importante para mí no es Corberán, es el Valencia CF. El año pasado era maratón de resilencia y ahora hay que luchar cada partido y aunque el equipo no ha tenido buenos partidos últimamente está creciendo. La mentalidad y compromiso del equipo es el correcto".

El técnico también se alegró de poder jugar el derbi valenciano y apostó por una rivalidad basada en el respeto: "La rivalidad está clara y es la que es, pero entiendo la rivalidad desde el máximo respeto. Es bonito jugar estos partidos. Venimos de perder tres partidos, uno copero y dos ligueros. Teníamos ese sentimiento de volver a la victoria. La carga emocional es muy alta. En la segunda parte el equipo ha ido mejor y aumentando nuestras opciones".

Dos partidos diferentes para Levante y Valencia

Los partidos fueron muy diferentes en su primera y en su segunda mitad para Levante y Valencia. Corberán alabó la actitud de sus jugadores para superar al Levante en el segundo tiempo, cuando llegaron los goles: "El partido había que entenderlo. la presión del Levante ha sido buena y hemos realizado ajustes. El equipo ha encontrado pases de progresión y la acción final y en la del gol ha dado el equipo un paso adelante. No era un partido fácil de jugar. La actitud ha sido buena en la primera parte y hemos ido poco a poco dominando el partido".

Por último, Corberán explicó los cambios de Titi y Danjuma y valoró que el movimiento desde los banquillos sirviese para llevarse el encuentro: "Titi y Danjuma esperemos recuperarlos para la siguiente semana. Los cambios tienen parte de realidad y de azar. A veces cuesta cambiarlo desde el banquillo y la clave es la mentalidad de los jugadores. Cuando funciona es mérito del futbolista y cuando no, del entrenador".