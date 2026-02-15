Levante - Valencia: horario, canal y dónde ver hoy en TV el partido de la jornada 24 de LaLiga

El conjunto granota recibirá al Valencia CF para disputar una nueva edición del derbi valenciano, esta vez en el marco de la jornada 24 de primera división. En la noche de hoy, el Ciutat de València se vestirá de gala para albergar uno de los partidos más emocionantes y bonitos del fútbol español con más de 60 años de historia.

Levante UD y Valencia CF se medirán por segunda vez en esta temporada. En esta ocasión será en territorio granota, en el partido correspondiente a la jornada 24 de LaLiga EA Sports, y que tiene la oportunidad de seguir en el directo que ofrecerá ESTADIO Deportivo. Este segundo cara a cara de la temporada entre los dos equipos valencianos se disputará en la tarde de hoy domingo 15 de febrero.

Una cita de vital importancia para ambos conjuntos de la ciudad del Túria por la complicada situación clasificatoria que pasan. Ambos equipos llegan tras perder su último partido de primera división. El Levante busca salir de la zona roja, mientras que el Valencia CF lucha por no entrar en ella.

Derbi valenciano por salir de la zona baja de la tabla

Se miden dos equipos en situaciones clasificatorias muy similares, pues el Valencia se presenta en el Ciutat de València tan solo un punto por encima de la zona de descenso; con 23 puntos busca coger más aire en la presente liga. El Levante llega tras ser goleado en San Mamés y empatar en el Metropolitano. Su mal y errático comienzo de liga le lastra a la hora de poder salir de los puestos de descenso.

Cierto es que la realidad del Levante ha cambiado con la llegada de Luís Castro. El técnico portugués le ha dado un hilo de vida a un Levante que parecía estar ahogado en el descenso. Ahora, con tan solo una derrota en sus últimos seis partidos y a 5 puntos de la salvación, la ilusión en Orriols vuelve a brotar entre sus aficionados. Este Valencia de Carlos Corberán parece estar condenado a dar una de cal y otra de arena. Si gana dos partidos, pierde los dos siguientes dejando mucho que desear, y con lo apretada que está la zona baja, no puede escapar del peligro de forma definitiva. De perder el duelo, podría quedar muy comprometido.

Levante - Valencia: ¿A qué hora empieza el partido?

El partido que enfrenta al Valencia CF con el Levante UD, correspondiente a la vigesimocuarta jornada de primera división, se disputará en el Estadio Ciutat de València este domingo 15 de febrero de 2026, a partir de las 18:30 horas. Se espera un cielo soleado con algunas nubes de paso y una temperatura cercana a los 12º, una temperatura excepcional para la práctica de fútbol.

Levante - Valencia: ¿Dónde verlo por televisión?

Este encuentro liguero que mide a ambos conjuntos vascos se podrá ver por plataforma de pago, más concretamente en DAZN y Movistar LaLiga+ (dial 54 en Movistar+ y dial 110 en Orange). Como es habitual, existe la opción de visionarlo en diversos dispositivos a través de sus aplicaciones. También se podrá seguir a través de LaLiga TV Bar.

Levante - Valencia: ¿Cómo seguir online este duelo?

Más allá de seguirlo por televisión, existe la alternativa de no perderse nada de este encuentro en el directo que ofrece ESTADIO Deportivo a través de www.estadiodeportivo.com con un detallado minuto a minuto con todos los pormenores de lo que acontezca sobre el verde del Ciutat de València. La cobertura de ESTADIO proseguirá tras la conclusión del encuentro con la crónica, las declaraciones de los protagonistas en zona mixta y rueda de prensa y las notas de los futbolistas.