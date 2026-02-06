Kiat Lim reaparece tras la eliminación del Valencia: "¿Miedo a la vergüenza?"

El presidente del Valencia ha compartido un mensaje en redes sociales tras la dolorasa eliminación copera a manos del Athletic, con un mensaje de resiliencia

El Valencia cayó eliminado esta semana en los cuartos de final de la Copa del Rey en el último suspiro del choque ante el Athletic Club y cuando este parecía irremediablemente encaminarse a la prórroga. El conjunto de Carlos Corberán se aferraba al apoyo de su público para intentar meterse en una ilusionante semifinal pero la conexión entre Nico e Iñaki Williams acabó con toda esperanza blanquinegra.

Han sido muchas las reacciones desde entonces pero sin duda una de las que más ha llamado la atención ha sido la del presidente Kiat Lim. El hijo de Peter Lim, dueño del club, aparecía en redes sociales para mandar un mensaje en inglés: "What are you afraid of? Death? Guaranteed. Shame? Forgotten in a week. Lost everything? Rebuild. There is nothing to fear. Keep climbing".

Lo que traducido al castellano viene a significar: "¿A qué le temes? ¿A la muerte? Garantizada. ¿A la vergüenza? Olvidada en una semana. ¿Lo perdiste todo? Reconstruye. No hay nada que temer. Sigue escalando". Este mensaje fue publicado apenas un par de horas después del término del partido, siendo en Singapur aproximadamente las 8:30 de la mañana.

Ron Gourlay lamenta la eliminación pero confía en Carlos Corberán

Otro de los hombres importantes del Valencia que dio su opinión sobre la eliminación copera ayer fue Ron Gourlay, CEO de fútbol del Valencia. "Todos estamos muy fastidiados. Los prolegómenos al partido fueron excepcionales. El partido no salió como esperábamos, pero tenemos que seguir trabajando mucho. La afición estuvo increíble. Era un partido muy importante y la recepción a los jugadores fue excepcional", ha reconocido el británico que además se encargó de dejar claro que el trabajo de Carlos Corberán en el banquillo no corre peligro.

"Por supuesto que sigo confiando en el entrenador y tengo plena confianza en él, pero hay que entender la diferencia entre paciencia y estabilidad. La paciencia se tiene que sustentar en hecho, se necesita tiempo y hechos. Desde el primer día ya hablé de las ventanas de los fichajes. No solo estamos trayendo a jugadores de referencia para ahora sino para el futuro. Hay que entender que no es lo mismo paciencia que estabilidad y lo que necesita este Club es estabilidad. Espero que podáis ver los cambios que estamos haciendo, pero la realidad es la que es, es nuestra posición en la tabla en estos momentos", recalcó Gourlay hasta en cinco ocasiones durante su comparecencia ante los medios de comunicación.