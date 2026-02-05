El Valencia desvela que anunciará una incorporación más para estar más preparados en futuros mercados de fichajes

Después de la profunda reconstrucción que ha llevado a cabo en la dirección deportiva durante esta temporada, Ron Gourlay, CEO del club de Mestalla, ha anunciado que el plan del Valencia CF es añadir a una persona que tenga un profundo conocimiento del mercado del fútbol español

Ron Gourlay, CEO del Valencia CF, ha desvelado que se fichará a una persona que controle el mercado de España.IMAGO

El Valencia CF vive una situación crítica en el plano deportivo ya que el equipo que entrena Carlos Corberán sigue coqueteando con los puestos de descenso a Segunda división. A pesar de ello, en el club no están preocupado y planificando el futuro contando que el Valencia CF continuará jugando en Primera división la próxima temporada. Así lo ha explicado su CEO, Ron Gourlay, quien además ha desvelado que el Valencia CF anunciará en un plazo máximo de dos meses la incorporación de una persona más a la dirección deportiva para estar más preparado a la hora de afrontar futuros mercados de fichajes.

Ron Gourlay, CEO del Valencia CF, ha comparecido ante los medios de comunicación para pasar revista sobre la temporada que está haciendo el equipo de Carlos Corberán. El ejecutivo no ha eludido ningún tema, entre ellos la continuidad de Carlos Corberán como entrenador, y ha explicado una serie de planes que tiene la propiedad en la que se incluye una nueva incorporación para la dirección deportiva.

El Valencia CF quiere a una persona que tenga conocimientos y controle el fútbol español

Después de haber hecho una reconstrucción de la dirección deportiva durante esta temporada. Se marchó Miguel Ángel Corona y se anunciaron las incorporaciones de Hans Gillhaus, Lisandro Isei y Andrés Zamora, el Valencia CF va a añadir a un ojeador que controle el mercado y el fútbol español para estar más preparado de cara a futuras ventanas de transferencias en los que se intentará fichar a jugadores nacionales.

Ron Gourlay ha desvelado que esperan anunciar este fichaje para la dirección deportiva en 30 o 60 días. "Pensamos en cubrir un puesto de dirección que se encargue del mercado en España. El hacerlo en plena ventana de invierno no era el momento correcto, esto formará parte de la segunda fase, y será en uno o dos meses. Llenaremos esta vacante en un plazo de 30 o 60 días".

De esta forma, se cerraría la reconstrucción de la dirección deportiva del Valencia CF en la que esas cuatro personas serían las cabezas visibles de un equipo de trabajo que se encargaría de hacer los equipos para futuras temporadas.

El Valencia CF ha hecho tres fichajes en este último mercado de invierno

Para lograr la permanencia el Primera división, el Valencia CF ha realizado tres fichajes en este último mercado de invierno.

El club de Mestalla ha reforzado el equipo que entrena Carlos Corberán con tres futbolistas destacados: Guido Rodríguez, Unai Núñez, y Umar Sadiq.