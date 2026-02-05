El Valencia ata el primer fichaje del verano

El Valencia se pone el mono de trabajo de cara a la siguiente temporada y se hace con el fichaje de Justin de Haas

El Valencia, tras hacer los deberes en el mercado de fichajes de invierno para remontar el vuelo en una temporada oscura para los valencianos, se sigue moviendo en el mercado de cara al próximo verano y ya tiene atado a Justin de Haas, que será el primer fichaje veraniego del combinado de Mestalla que llega gratis a las filas del cuadro de Carlos Corberán tras terminar contrato con el Famalicao.

El Valencia cierra el primer fichaje del verano

El Valencia ha fichado al central neerlandés, Justin de Haas, según confirmó este jueves el director general de fútbol del club Ron Gourlay, que apuntó que el jugador se incorporará este verano a la entidad. "Estamos trabajando ya en el verano, hemos fichado a Justin de Haas y tenemos otro jugador muy cerca de estar fichado", dijo este miércoles en la rueda de prensa para analizar el mercado de invierno. Internacional con las categorías inferiores de Países Bajos, se formó en el AZ Alkmaar de su país, un club de cuya cantera pasó a la del PSV Eindhoven. Tras jugar en el equipo sub 21 de esta entidad y algunas cesiones, firmó por el Lokomotiv Zagreb Croata y, más tarde, por el Famalicao portugués, en el que milita actualmente pero con el que acaba contrato en junio. De Hass acaba de cumplir 26 años, mide 1,94 centímetros y es zurdo. Juega generalmente de central, pero también lo ha hecho como lateral por ese lado de la zaga. El defensa ha firmado un contrato multianual con el Valencia.

Ron Gourlay anuncia el fichaje del central neerlandés del Valencia

Ron Gourlay, en la rueda de prensa analizando el mercado de fichajes del Valencia ha sido quién ha dado la noticia sobre la incorporación del central neerlandés del Famalicao. "Hablé de avances en el proyecto de cara al Nuevo Mestalla. Es importante competir al nivel de Europa en esa fecha. Ya trabajamos en el verano. Hemos fichado a De Haas y estamos cerca de cerrar otro jugador. Se trata de identificar el talento de forma temprana y cuenta con el apoyo del presidente", destacaba Ron Gourlay en la rueda de prensa que ha emitido para hacer balance del mercado de fichajes del conjunto valenciano y dónde ha respaldado la figura de Carlos Corberán, que se mostró satisfecho con las incorporaciones que ha sumado el conjunto che a la plantilla de cara a la segunda vuelta de la temporada.