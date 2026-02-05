Guido Rodríguez se estrella en su debut con el Valencia: "Jugadores mercenarios"

El flamante fichaje del Valencia entró al final de la segunda parte por unos calambres de Ugrinic y protagonizó 10 minutos que dejaron un mal sabor de boca. La eliminación marcó el debut de Guido Rodríguez que escuchó junto a sus compañeros cánticos de "jugadores mercenarios"

El Valencia no pudo hacer realidad su sueño de seguir vivo en la Copa del Rey y entregó la 'espada' ante el Athletic Club en los cuartos de final. La decepción invadió Mestalla que veía como las posibilidades de alcanzar las semifinales se escapaban tras el gol de Iñaki Williams a pase de Nico. Además de la afición del Valencia, quién también se llevó una gran decepción fue Guido Rodríguez que se estrella en su debut con el Valencia y tuvo que soportar, junto al resto de sus compañeros, cánticos de "jugadores mercenarios".

Debut para olvidar de Guido Rodríguez en el Valencia

La noche no estaba para Guido Rodríguez y menos para debutar en un campo como Mestalla con lo que había en juego. Y no es porque el futbolista no tenga nivel, sino porque el virus estomacal que le impidió debutar contra el Betis hizo mella en el argentino, que entró al terreno de juego en el minuto 87 por Ugrinic. El suizo se retiró con problemas musculares y dio paso al Campeón del Mundo que se estrenaba con la camiseta del Valencia. Su debut fue nefasto ya que no estuvo acertado y, además, también apareció en la foto del último gol del Athletic Club. Tras estar 10 minutos sobre el terreno de juego, el colegiado del encuentro señaló el final del partido. A la salida, en el autobús del equipo, el argentino tuvo que soportar, junto al resto de sus compañeros, la muchedumbre enfurecida de la afición del Valencia que no dudó en señalar a los jugadores y al entrenador como responsables de la debacle del Valencia. "Jugadores mercenarios" se escuchaba en las inmediaciones de Mestalla que es una caldera a punto de explotar. Los cánticos iban dirigidos a todos los jugadores de la plantilla, sin excepción.

Los virus estomacales merman el plan de Carlos Corberán para el centro del campo del Valencia

El virus estomacal que pasó Guido Rodríguez y que le impidió estar contra el Betis, también ha golpeado fuerte a Javi Guerra que no estuvo presente sobre el césped de Mestalla por enfermedad. "Ayer tuvo un virus estomacal y ha tenido fiebre y vómitos durante la noche pasada. Estamos esperando ver cómo evolucionaba y ha sido una evolución positiva, pero no estaban en condiciones perfectas de entrar o de haber rendido al nivel que sabemos que tienen, la confianza con él es intacta, aunque ha habido hoy más cambios en posiciones donde no teníamos previsto hacer cambios", destacaba tras el partido Carlos Corberán que, debido a estos virus estomacales, ha visto mermadas sus opciones para el centro del campo frente al Athletic Club.