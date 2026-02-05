Corberán, entrenador del Valencia, sobre el posible penalti a Ramazani: "Agarrón hay"

El entrenador del Valencia CF se ha mostrado triste por la derrota de su equipo contra el Athletic Club en los cuartos de final de la Copa del Rey y ha dado su punto de vista acerca de una decisión arbitral que pudo marcar el signo del encuentro copero

Carlos Corberán, entrenador del Valencia CF, se ha mostrado triste por la eliminación de su equipo en cuartos de final de la Copa del Rey en donde ha caído contra el Athletic Club (1-2). El técnico se ha lamentado por no haber podido hacer valer el factor campo y también ha dado opinión sobre un posible penalti a Ramazani.

Carlos Corberán ha sido muy claro a la hora de analizar la jugada en la que pudo haber penalti de Yuri a Ramazani en los últimos minutos del partido. "Se percibe un agarrón pero habrán pensado que no ha sido suficiente, pero el árbitro y el VAR no han debido considerarlo y el jugador del Athletic era último. Agarrón hay".

El entrenador del Valencia CF ha explicado que el equipo está asumiendo el golpe. "El vestuario está decepcionado y dolido porque teníamos ilusión y nos dieron un gran ambiente. Es una derrota de las más dolorosas que hemos tenido. El partido ha tenido dos partes. En la primera jugamos mejor que ellos y en la segunda ellos aprovecharon su momento. No supimos crear los suficientes momentos. Es una cuestión de dolor porque teníamos mucha ilusión".

Carlos Corberán ha abogado por recuperarse rápido y centrarse ya en LaLiga. "El compromiso de los jugadores es máximo y tenemos ganas de dar alegrías. Nos queda solo el dolor. El partido de hoy es un palo. Le hemos dado importancia a la Copa y queríamos estar en las semifinales. Es complicado de digerir. El fútbol no espera y tenemos que centrarnos en LaLiga. Hay que levantarse y competir el domingo en Mestalla".

A continuación, el entrenador del Valencia CF se ha lamentado por no haber aprovechado el factor campo contra el Athletic Club. "La frustración también tiene que ver con no haber aprovechado el factor campo. Nos han apoyado cuando sufríamos. No aprovecharlo es más doloroso. Hemos concedido un gol raro y luego no supimos generar demasiado y en la última acción, cuando parecía que iríamos a la prórroga han logrado ellos llegar al gol".

La baja de Javi Guerra

Carlos Corberán ha explicado que Javi Guerra no ha podido jugar porque arrastra problemas estomacales en los últimos días. "Tuvo ayer un virus estomacal. Ha tenido fiebre y vómitos y no estaba en condiciones perfectas para entrar. La confianza con él es intacta".

Los gritos exigiendo su dimisión y el futuro del equipo

El entrenador del Valencia CF también ha dado su opinión de los gritos de aficionados que piden su dimisión. "Yo respeto cualquier crítica. Sé lo que supone ser entrenador. Siempre el técnico que no gana es el máximo responsable".

Por último, ha hablado de lo que resta de temporada. "​Lo primero es digerir el dolor que es enorme para staff, jugadores y afición. No nos queda más que intentar superarlo. En una campaña dura para la afición y ahora mismo la Liga no para y debemos luchar mucho en LaLiga para recuperarnos de ese golpe y demostrar que somos un equipo competitivo".​