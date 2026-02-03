Oficial: El Atlético de Madrid ficha a Rodrigo Mendoza y Vargas se queda con Simeone

El club rojiblanco cierra el mercado con tres fichajes el último día. Además del atacante nigeriano Ademola Lookman, llegan para el centro del campo la joven perla formada en el Elche y el internacional mexicano, que finalmente se queda a las órdenes de Simeone tras valorarse su posible cesión

El Atlético de Madrid, con Mateu Alemany a la cabeza, dejó todo el trabajo para el final en este mercado de enero. Este mismo lunes era oficializado el fichaje del atacante nigeriano Ademola Lookman, si bien todo estaba acordado con la Atalanta desde el pasado domingo. Quien no aterrizó, sin embargo, fue el también delantero brasileño Marcos Leonardo, pues su contratación procedente del Al-Hilal estaba supeditada a que no llegase ningún de un mediocentro. Y finalmente, tras el 'no' de Goretzka en los últimos días y tampoco haber podido convencer a la Atalanta por Ederson, Simeone sí tendrá al reclamado sustituto de Conor Gallagher. Y por partida doble.

Tres millones de euros por Obed Vargas

En primer lugar, el club rojiblanco anunciaba el acuerdo alcanzado con el Seattle Sounders para el traspaso del joven pivote mexicano Obed Vargas, que ha supuesto el desembolso de unos 3 millones de euros. Este mismo lunes había arribado a la capital de España para pasar el examen médico y firmar hasta 2030. A sus 20 años, se trata de una apuesta de futuro después de enfrentarse el pasado verano a los colchoneros en el Mundial de Clubes, desvelando ya en ese momento ser aficionado desde pequeño del club madrileño.

Aficionado al Atlético de Madrid desde pequeño

“Significa todo para mí. El mero hecho de jugar contra ellos y ver la camiseta y el escudo... me dará una motivación extra para darlo todo. Desde muy niño vi que a todos les gustaba el Madrid y el Barcelona. Yo, en cambio, me identificaba con el Atlético por la garra con la que juegan", aseguró el internacional azteca, aunque nacido en Alaska, que cumple de este modo su sueño después de haber disputado 130 partidos en la Major League Soccer (MLS).

Celta de Vigo, Mallorca, Getafe y Sporting de Portugal pensaron en Vargas

Dada su inexperiencia en el fútbol europeo, no obstante, en un primer momento de meditó su posible cesión. Por momentos, el Celta de Vigo tomó la delantera, surgiendo también las opciones del Mallorca y el Getafe, e incluso el Sporting de Portugal. Pero al final se ha optado por darle un sitio en la plantilla rojiblanca, siendo uno más a disposición del 'Cholo' desde el entrenamiento de este martes.

La Premier League vigilaba a Rodrigo Mendoza para la próxima campaña

Pero el fichaje que verdaderamente llega para apuntalar el centro del campo es el de Rodrigo Mendoza, la perla del Elche que se ha estrenado esta campaña en Primera división, donde suma 16 partidos y ha firmado un gol. También con 20 años, el internacional sub 21 era codiciado también por clubes de la Premier League de cara al próximo verano, pero desde el Metropolitano han lanzado una ofensiva en este último día del mercado para llevarse el gato al agua.

Finalmente, el fichaje se cierra en 16 millones de euros más variables, una cantidad cercana a los 20 millones que figuraban en su cláusula de rescisión. De este modo, el murciano da un gran paso en su carrera al comprometerse con la entidad colchonera hasta 2031, anunciándose oficialmente su llegada casi sobre la bocina.

Otro fichaje para el Atlético Madrileño

De forma paralela, además, el Atlético de Madrid ha cerrado también el fichaje de Rafa Llorente, delantero de 23 años procedente del Alcorcón, parra el Atlético Madrileño. "Estoy muy feliz de llegar a este club y con muchas ganas de empezar esta nueva etapa y ayudar a mis nuevos compañeros a conseguir los objetivos de la temporada", aseguró el ariete madrileño tras firmar hasta 2028, convirtiéndose en el tercer refuerzo del filial tras las llegadas de Marko Perovic, de la UD Almería, y Marcos Parriego, del Barça Atlètic.