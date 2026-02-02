Betis y Atlético esconden sus cartas para el jueves: quién llega y quién no

Sorloth, Barrios, Giuliano y Griezmann siguen ejercitándose aparte, lo mismo que el 'Cucho'; Lookman y Fidalgo, por ahora, no conocen a sus nuevos compañeros

Manuel Pellegrini, que dirigió este lunes una sesión de recuperación a puerta cerrada en Los Bermejales, y Diego Pablo Simeone, que hizo lo propio pero con acceso inicial a los medios en el Cerro del Espino, esconden sus cartas para el partido de cuartos de final de la Copa del Rey que enfrentará el próximo jueves 4 de febrero a partir de las 21:00 horas a Real Betis y Atlético de Madrid en La Cartuja, condicionado en ambos casos por los muchos lesionados, tocados y accidentados, aunque no habrá tantas bajas como se creía.

El primer entrenamiento verdiblanco tras la victoria ante el Valencia CF, a tres días de la más inminente de las dos finales de esta semana contra los colchoneros, vivió el habitual reparto entre el césped de la Ciudad Deportiva Luis del Sol y el gimnasio para los que no jugaron y los que sí, respectivamente. La buena noticia fue que Rodrigo Riquelme y Junior Firpo participaban parcialmente en los ejercicios grupales. Ambos afrontan la recta final de sus lesiones musculares y, seguramente, vuelvan la semana que viene a estar disponibles.

Se espera entonces, tras la doble cita con el Atleti, el paso al frente definitivo de otro de los tocados, Héctor Bellerín, quedando ya solamente en la enfermería lo que resta de febrero como poco Isco Alarcón, Sofyan Amrabat y Héctor Bellerín. La contusión que motivó el cambio de Diego Llorente no le ha producido ninguna dolencia, por lo que seguirá disponible, al tiempo que el 'Cucho' Hernández, que sigue aparte, apretará martes y miércoles para retornar en la cita copera si no hay nuevas contingencias.

El 'Cholo' irá recuperando efectivos poco a poco

Como Álvaro Fidalgo en su rival (el asturiano ni siquiera ha viajado aún y se estrenaría, como pronto, el miércoles), el Atlético de Madrid no ha podido contar con su primer fichaje invernal, Ademola Lookman, en la sesión celebrada este lunes en Majadahonda, donde tampoco se han ejercitado los tocados Alexander Sorloth (siguiendo el protocolo de conmociones cerebrales) y Pablo Barrios, si bien ninguno de ellos está descartado para el jueves. Tampoco Antoine Griezmann y Giuliano Simeone, que realizaron un trabajo parcial. El golpe en el pie a Marcos Llorente no reviste importancia, por lo que, aunque son pocos en nómina, pinta a que el 'Cholo' verá vaciada casi o en toda su enfermería.

¿Cómo es el protocolo de conmociones cerebrales y cómo afectará al estatus de Sorloth?

El Atlético de Madrid hizo uso en el Ciudad de Valencia el pasado sábado del protocolo de conmociones cerebrales auspiciado por la IFAB tras el choque de cabezas entre Matías Moreno y Alexander Sorloth, por lo que realizó un sexto cambio que también le pertenecía al Levante UD, aunque su técnico se quedó en cinco. El noruego fue trasladado a un centro médico de la capital del Turia, pero pudo volver a Madrid con el resto de la expedición al no detectarse fracturas ni daños. Sin embargo, las recomendaciones (que no obligaciones, por lo que podría jugar el jueves bajo su responsabilidad o la de su club) es limitar la actividad a los 7-10 días posteriores, pues los síntomas pueden reproducirse a las 72 horas. Eso sí, debe haber una evaluación médica (en seis fases y compartida con las autoridades deportivas) antes de poder ejercitarse.