El agente de Álvaro Fidalgo aclara la última hora del fichaje: cuándo llega, documentación por cerrar, viaje, la ilusión del futbolista; "Está soñando"

Suele moverse a las mil maravillas el Betis de Manu Fajardo en los mercados de enero y éste no iba a ser menos. Con pocas horas por delante para acabar de cerrar aún algunas operaciones, especialmente en manteria de salidas, la entidad verdiblanca oficializó a última hora de este pasado domingo la contratación del español Álvaro Fidalgo hasta 2030, procedente del América de México.

Tras tenerlo en la agenda desde hace tiempo, la dirección deportiva del Real Betis Balompié, liderada por Manu Fajardo, ha aprovechado las circunstancias actuales del futbolista, que terminaba contrato en junio, para conseguir cerrarlo en unas condiciones muy ventajosas, a cambio de una cuantía bastante asequible para los intereses económicos del conjunto verdiblanco, a cambio de algo menos de dos millones de euros.

Una cantidad, por tanto, bastante por debajo del valor de mercado, tasándolo la web especializada Transfermarkt en 8’5 millones de euros, cerca de siete millones más que la inversión verdiblanco.

Su representante confirma las ganas de Álvaro Fidalgo: "Está soñando"

Al respecto se ha referido el representante del joven centrocampista, Gelu Rodríguez, quien ha atendido a ESTADIO Deportivo a la salida de las oficinas del Real Betis Balompié. “Esta todo cerrado, supervisar un poco la documentación y bien. El trabajo ya está todo hecho”, ha explicado el agente, quien reconoce que su representado Álvaro Fidalgo está “muy ilusionado”. “Lleva mucho tiempo queriendo volver a España y la verdad es que con este proyecto del Betis está soñando”, apostilló Gelu Rodríguez.

"Está con muchas ganas de montarse al avión y llegar al Betis", asegura el agente de Álvaro Fidalgo

Sobre la motivación del futbolista por enfundarse las trece barras, resaltó: “Está con muchas ganas de montarse en el avión. En principio llega mañana de madrugada y a ver las conexiones con Madrid, que no están ahora perfectas”.

El ‘Maguito’ ya habla como bético

"Espero que consigamos juntos muchas cosas importantes", indicó el centrocampista asturiano, que lanzó un guiño al beticismo en un vídeo compartido. También se mostró muy ilusionado por este fichaje inesperado en el mercado invernal.

"Tengo muchas ganas de sentir a la afición bética, de estar ahí ,de empezar a jugar al futbol ,de empezar a disfrutar de mis compañeros y de todos", apuntó Fidalgo, que quiso dar las gracias por cómo ha sido acogido su fichaje por la afición verdiblancaa: "Muchas gracias por el recibimiento, os mando un brazo muy grande".

Álvaro Fidalgo se despide a lo grande de México

Fidalgo fue despedido a lo grande por el América y lo hizo con una larga y emotiva cartas en sus redes sociales, asugurando que siempre lo llevará en su corazón como el club que le cambió la vida. Ahora lo espera una nueva parroquia, la verdiblanca, a la que el futbolista desea hacer muy feliz.