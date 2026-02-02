Álvaro Fidalgo se estrena como bético con un mensaje ambicioso: "Espero conseguir muchas cosas importantes en el Betis"

El flamante fichaje bético pronunció sus primeras palabras como verdiblanco antes de aterrizar en Sevilla y dejó claras tanto sus ganas e ilusión como sus elevadas intenciones en La Cartuja

El Betis anunció a última hora de ayer el fichaje de Álvaro Fidalgo para reforzar el centro del campo tras alcanzar un acuerdo con el Club América de México y pronto aterrizará en la capital hispalense para consumar su regreso a España tras cinco años en el fútbol azteca.

El medio firma por los verdiblancos hasta 2030 y llega con una ilusión tremenda de triunfar también en el fútbol español y con la ambición de celebrar éxitos con el club heliopolitano.

El primer mensaje de Fidalgo como futbolista bético: ilusión y ambición

Así lo expresó en sus primeras palabras como bético después de que se oficializara su contratación por medio de un mensaje compartido por la entidad de La Palmera en sus redes sociales.

De esta forma, el 'Maguito' revela que vio por televisión la victoria de su nuevo equipo contra el Valencia y se apunta a contribuir al gran crecimiento experimentado por el Betis en los últimos años.

"Hola béticos, lo primero de todo es que espero que estéis muy contentos por la victoria de hoy; un gran partido del equipo", comenzó Álvaro Fidalgo, que cuanta las horas para enfundarse la elástica bética y que rápidamente marcó cuáles son sus objetivos en su periplo en Heliópolis.

Guiño del 'Maguito' a la afición bética

"Espero que consigamos juntos muchas cosas importantes", indicó el centrocampista asturiano, que lanzó un guiño al beticismo, también muy ilusionado por este fichaje inesperado en el mercado invernal.

"Tengo muchas ganas de sentir a la afición bética, de estar ahí ,de empezar a jugar al futbol ,de empezar a disfrutar de mis compañeros y de todos", apuntó Fidalgo, que quiso dar las gracias por cómo ha sido acogido su fichaje en las huestes verdiblancas: "Muchas gracias por el recibimiento, os mando un brazo muy grande".

Un mensaje que cerró nuevamente con su ambición y deseo de hacer feliz a la hinchada con muchos ��xitos: "Espero conseguir muchas cosas juntos".

Una operación muy por debajo de su precio de mercado

Después de tenerlo en agenda desde hace un tiempo, la dirección deportiva ha aprovechado las circunstancias actuales de Álvaro Fidalgo, que terminaba contrato en junio, para firmarlo por una cantidad muy asequible, tanto en cuanto el acuerdo se ha cerrado en algo menos de dos millones de euros.

Una cifra muy por debajo del valor de mercado, pues la web especializada Transfermarkt tasa al que era la estrella del América en 8,5 millones de euros, cerca de siete millones por encima de la inversión heliopolitana. La voluntad del futbolista de regresar a España para militar en el Betis ha resultado fundamental.

Emotiva despedida del América

Fidalgo fue despedido a lo grande por el América y lo hizo con una larga y emotiva cartas en sus redes sociales, asugurando que siempre lo llevará en su corazón como el club que le cambió la vida.