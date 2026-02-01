Pellegrini, feliz por "un plantel comprometido y ambicioso", habla de Fidalgo, Lo Celso y Bakambu

El chileno resta trascendencia a volver a ser quintos, pues "quedan 48 puntos", y pide un esfuerzo extra a los suyos el jueves que viene en la Copa del Rey

"Por supuesto que iba a costar. Es un buen Valencia CF, con un buen plantel. Siempre he dicho que la atención física y psicológica de jugar los jueves pasa factura el domingo. Por suerte, hoy el equipo respondió bien. Futbolísticamente, en el primer tiempo nos faltó creación, pero en la segunda parte, con la entrada de Pablo Fornals, mejoramos bastante", apuntaba en zona mixta un Manuel Pellegrini que restaba importancia a la recuperación momentánea de la quinta plaza liguera, que, tras otro regalo 'perico', al fin es una realidad.

"No sólo peleamos contra el RCD Espanyol. Quedan 48 puntos en este torneo, que es lo prioritario. En eso, la plantilla ha estado muy madura. A pesar de las lesiones, hemos sabido responder. Sumamos tres puntos importantes. En esta trilogía, hemos dado dos pasos importantes, pero nos falta rematar en casa en la Copa del Rey", añadía el exigente técnico del Real Betis, que quiere las 'semis' de la Copa del Rey: "Va a ser un partido complicado, porque jugamos ante un gran rival. El apoyo de la gente va a ser fundamental. Más allá de algunas críticas en algún partido puntual, ha respondido. No es fácil venir a tres partidos seguidos con horarios complicados". En sala de prensa, abordó otros temas:

Análisis de la semana

"Muy contento por haber ganado los dos partidos que teníamos en casa en tres competiciones. Fue un partido difícil; el Valencia jugó muy bien. Los jueves pasan factura, por desgaste psicológico y físico. Le damos mayor valor al triunfo. El primer tiempo fue parejo, pero tras el gol mejoramos y el Valencia siguió apretando. En partidos tan apretados, el que se hace con los tres puntos tiene un enorme valor".

El paso al frente de Deossa

"Es un volante de ida y vuelta, con mucha potencia y llegada. A medida que se vaya acostumbrando a los lugares donde tiene que hacer cosas, va a ir mejorando. Tiene condiciones. En el primer tiempo se sintió incómodo, pero en el segundo, con la entrada de Fornals, creo que mejoró bastante".

Remontada de fe

"Es un logro de compromiso con el plantel. Como técnico, lo primero que tiene que tener uno es un plantel comprometido con una idea de juego y ambicioso por estar lo más arriba posible. Lo he dicho muchas veces, el gran logro de estos años es que el Betis quiera cada vez más. El año pasado, a estas alturas, parecía que estábamos en crisis, y eso me parece un avance tremendo. Los que están, están muy comprometidos por lograr los objetivos".

Fuertes en casa

"Tenemos la trilogía en las tres competiciones en casa con el público, con el apoyo incondicional de la gente. El equipo se siete apoyado y motivado por darle una satisfacción a los hinchas. Nos falta la tercera, la más importante, porque el que gana, pasa, y, si no, te quedas fuera. Jugamos ante un rival difícil".

La salida de Bakambu

"Está bien. Es cierto que no ha jugado los últimos partidos. Seguramente, está en un momento inconfortable, cuando se dice que se va o que no se va, pero es jugador del plantel. Ya veremos en los próximos días, cuando se cierre el mercado".

El estado de Lo Celso

"Tenemos que esperar los partes médicos. Desgraciadamente, estamos sin Isco ni Gio en esa parte creativa. Nos falta esa gente y lo hemos cambiado por un fútbol más intenso y dinámico. Tenemos que tener variantes dentro del plantel. Ojalá pudiéramos tener a todos los jugadores aptos. Ya veremos el tiempo que tiene Lo Celso".

El fichaje de Álvaro Fidalgo

"No hablo de rumores ni especulaciones. Ya veremos cuando se cierre el mercado los jugadores que llegan y se van. Lo hablaremos en el momento oportuno".

Fornals, un líder para este equipo

"Con los años ha ido mejorando. Tuve la suerte de dirigirlo en el West Ham y fue el motivo por el que lo trajimos al Betis. Se ha acomodado y tiene intervenciones importantes, tanto en goles como en pases decisivos. Nos da una variante que tenemos que buscar cuando tenemos a los jugadores más creativos lesionados".