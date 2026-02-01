Luis Rioja: "Todo el mundo sabe mis sentimientos, ojalá a partir de hoy el Betis gane todos los partidos"

El extremo del Valencia, bético de corazón, ha marcado al Betis tanto el partido de la primera vuelta en Mestalla como hoy en La Cartuja, de ahí que no celebrar el gol ante la afición verdiblanca

Luis Rioja abrió el marcador en La Cartuja haciendo el 0-1 con un disparo ajustado que sorprendió a Álvaro Valles. El futbolista de Las Cabezas de San Juan ya fue el encargado de marcar ante el Betis en el partido de Mestalla y hoy también, curiosamente ante el equipo de sus amores, algo que no esconde el extremo del Valencia.

"Todo el mundo sabe de mis sentimientos, es evidente, pero me debo a un escudo, trabajo cada día para ello y lo voy a dar todo, voy a morir opr el club que me paga, peo el sentimiento lo tengo, ojalá que a partir de hoy el Betis gane todos los partidos salvo cuando se enfrente al Valencia", ha explicado el futbolista che.

Sobre el partido y la derrota sufrida en los últimos minutos, Luis Rioja no ocultó la frustración por ello. "Al final es un partido que habíamos trabajado muy bien, que hemos competido muy bien en un estadio complicado ante un rival que aprieta, en un desajute, en una jugada rápida, perdemos un punto que creo que merecimos", ha asegurado.

Era un guion que la plantilla del Valencia ya tenía estudiado, pero que en una jugada de fortuna para Fornals, llegó el gol del triunfo verdiblanco. "Sabíamos que el Betis iba a apretar en los últimos minutos, y en una jugada de esas ha llegado el gol, hemos mantenido el bloque pero en una jugada desafortunada hemos encajado el 2-1".

Oportunidad de meterse en semifinales de Copa

Por último, Luis Rioja prefirió quedarse con todo el buen trabajo realizado sobre el césped de La Cartuja y la imagen de un equipo que ha cambiado muchísimo en las últimas semanas y sobre todo enfocarse desde ya en el importante partido de cuartos de Copa del Rey frente al Athletic. "Sí, más allá de la derrota nos tenemos que quedar con lo positivo, no es el resultado que queríamos pero el miércoles tenemos un partido muy bonito con nuestra afición, hemos dado un paso adelante y ahora lo queremos mantener", ha finalizado.

Con esta derrota, el Valencia sigue con 23 puntos, dos por encima del descenso que ahora mismo lo marca el Mallorca con 21 puntos, y que jugará su partido mañana lunes frente al Sevilla en Son Moix, pero con la tranquilidad de que no volverá al descenso esta jornada ya que el Rayo Vallecano, que ha perdido en el Santiago Bernabeu, tiene 22 puntos y setá por debajo.