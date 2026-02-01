'Chimy' Ávila se abona a "lo bonito que es gritar un gol con esta afición"

Tras su doblete ante el Elche que valió unos cuartos de Copa en los que espera tomarse "la revancha por la final perdida en La Cartuja con Osasuna", el punta volvió a marcar para abrir la remontada al Valencia

"Estoy muy contento por el triunfo y por volver a marcar después de los dos goles al Elche CF en la Copa del Rey. Es algo muy bonito poder gritar un gol con esta afición", comenzaba diciendo Ezequiel Ávila, autor del 1-1 este domingo para el Real Betis ante el Valencia CF. Consolidado como primera alternativa al aún renqueante 'Cucho' Hernández por delante de un Cédric Bakambu (cuya salida el 'deadline day' se sigue esperando, a diferencia de la del rosarino) que volvió a quedarse sin minutos, hasta el punto de que Manuel Pellegrini prefirió a Aitor Ruibal en los minutos finales contra el Feyenoord y a Pablo García de 'falso 9' este domingo.

"Tanto los compañeros como yo queremos dar siempre el cien por cien, pero se va sintiendo la acumulación de partidos. No es excusa, pero, si no juegas con la mente, el cansancio puede con todo", añadía el 'Chimy', contento por haber recuperado una quinta plaza que ya venía buscando dese hace varias semanas el conjunto heliopolitano y que ha abrazado en casa, con más de 57.000 hinchas dejándose la garganta para alentarles: "Tuvimos la oportunidad en Vitoria ante el Deportivo Alavés, pero no pudo ser. Podemos estar faltos de oxígeno, pero, cuando una afición tan bonita como la del Betis empuja, es un plus". Para terminar su comparecencia en los medios oficiales, habló también de otros temas.

La responsabilidad del penalti

"En estas situaciones es muy complicado que el portero se la juegue a quedarse parado. Había que asegurar y, si fallo, que falle tirando fuerte al medio", explicaba el atacante hispano-argentino sobre su lanzamiento de la pena máxima, con más potencia que colocación, para batir a Stole Dimitrievski para restaurar las tablas en el marcador tras el tanto de un Luis Rioja que no lo celebró y la gran parada de Álvaro Valles a otro penalti cometido por Aitor Ruibal sobre Arnaut Danjuma.

El jueves, a por la Copa del Rey

"Es un partido muy bonito. Quiero la revancha en la Copa de cuando estaba en el CA Osasuna", volvió a decir el 'Chimy' Ávila al referirse a la eliminatoria de cuartos a partido único contra el Atlético de Madrid, que le recuerda la final perdida, precisamente en el Estadio de La Cartuja, ante el Real Madrid hace poco más de tres años, del torneo del K.O.