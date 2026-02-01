Fornals explica su celebración con Abde: "En Mestalla recibió cánticos racistas, cuando le pasa a otra gente..."

El castellonense entró en el descanso y acabó marcando el gol del triunfo en los últimos minutos: "Ganar en los minutos finales es porque no lo has podido hacer antes, pero contentos de meter el gol"

Manuel Pellegrini dio descansó a Pablo Fornals, que por primera vez en lo que iba de Liga se quedaba sin ser titular y viendo la primera parte en el banquillo. Sin embargo, no tardó el chileno en tirar del castellonense y lo metió en el campo aprovechando el descanso. El '8' del Betis suplía Altimira y a la postre el cambio resultaría trascendetal para conseguir el triunfo.

Fue Pablo Fornals el encargado de hacer el tanto del 2-1 en el minuto 88 aprovechando un pase de Deossa dentro del área y que el balón le volvió a quedar muerto tras su primer disparo. Fornals puede perdonar una vez pero no dos, y a la segunda metía el balón en el fondo de la portería de Dimitrievski.Al final del partido, el centrocampista verdiblanco reconocía la felicidad por su gol. "Ganar en los minutos finales es porque no lo has podido hacer antes, pero contentos de meter el gol al final", ha admitido a los micrófonos de Movistar+, que también desveló que su suplencia fue por motivos de descanso: "Yo no soy el primero que lo dirá pero el calendario está apretado, el Betis tiene muchas bajas y jugamos repetidamente cada tres días. Eso se nota en el cuerpo y es una decisión de todos, el míster decide los onces y yo a intentar ponérselo difícil".

Fornals devuelve al Betis a la quinta plaza

Este triunfo in extremis permite al Betis recuperar la quinta plaza en detrimento del Espanyol y por qué no, soñar con algo más. "Ojalá que sí, que sigan viniendo cosas bonitas, recuperamos la quinta plaza y que no nos la quiten", ha expresado el mediocentro, que ya suma seis goles en lo que va de Liga: "Es algo que se sueña y se pone como objetivo pero este año es verdad que en Liga está siendo el que más goles estoy aportando al equipo".

Por último, cuestionado sobre la celebración de su gol, donde Fornals simulaba ofrecer un mechero encendido a Abde para prenderse un cigarro, el futbolista del Betis explicó a qué se debía esa celebración, que escondía un trasfondo reivindicativo como ha desvelado: "En el partido de ida un compañero recibió cánticos racistas, por qué no decirlo, y cuando esto pasa con otra gente se hacen sanciones, y era un poco reivindicar y apoyar a nuestro compañero. No es plato de buen gusto para ninguna persona que viene de otro país para hacer su trabajo lo mejor posible".