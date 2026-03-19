El Bizcocho y El Palermasso: humor en plena Cuaresma

Sevilla es una ciudad tan pasional que todo aquello que sucede en sus calles se vive con la mayor intensidad posible por parte de todos los sevillanos y sevillanas. ESTADIO Deportivo ha sido testigo de una simbiosis llena de mucho humor entre el Carnaval y la Semana Santa de Sevilla, guardando también un pequeño espacio para el fútbol sevillano

Cuando se entra en Cuaresma, toda la ciudad se empieza a preparar para una de las semanas más grandes de Andalucía y sobre todo Sevilla. Pregones, torrijas y ensayos son pura esencia sevillana durante los 40 días que los cristianos se preparan para la Semana Santa. Son cosas que todo el mundo conoce y hacen que la espera sea más amena y ya se han convertido en algo típico y tradicional. Dentro de esos esenciales que no pueden faltar antes del Domingo de Ramos, se han colado en los últimos años un grupo de amigos saltereños que están en boca de toda Sevilla durante esta época del año. Los actores de El Palermasso ya forman parte de la tradición sevillana de la Cuaresma.

Este grupo de amigos de Salteras, Sevilla, se ha colado en las pantallas de todos los cofrades sevillanos con su webserie dedicada al humor cofrade, siempre elaborado desde el respeto que merece una devoción como lo es la Semana Santa en la capital andaluza. Este año cumplen su undécimo aniversario, o como prefieren llamarlo ellos: “La once o diez más uno”. El grupo de amigos liderados por el reconocido actor español Antonio Garrido lleva muchos años sacando carcajadas por toda Andalucía gracias a los capítulos que sacan en Cuaresma cada año e incluso por gran parte con sus dos obras de teatro, donde han llenado grandes auditorios con miles de aficionados a los golpes de humor cofrade.

Un invitado de lujo para la undécima temporada

Sin lugar a dudas, la Feria y la Semana Santa son las dos grandes semanas que todo el mundo espera en Sevilla. Sin embargo, hay otra fiesta que, a pesar de no ser de origen sevillano, mueve a muchos aficionados en Sevilla y en toda Andalucía. El Carnaval de Cádiz es otra de esas tradiciones que son sagradas para su pueblo. Un pueblo que siempre abre sus puertas por febrero para aquel que quiera disfrutar con respeto y se pueda enamorar de una ciudad tan bonita como Cádiz. Este año en el COAC (Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas), un sevillano ha hecho historia tras muchos años de trabajo y esfuerzo.

Antonio Álvarez, `El Bizcocho´, lleva más de una década cantando coplas a Cádiz desde el mayor y absoluto respeto. Y este año ha sentido lo que es tocar el cielo al consagrarse como el primer premio en la modalidad de chirigota del COAC. Algo que nunca había pasado. Pues se trata de la primera vez que gana el concurso una agrupación de origen sevillano. Lo han hecho haciendo referencia a la figura del saetero que canta desde los balcones en la Semana Santa, y todo esto desde el respeto que merecen dos fiestas como el Carnaval y la Semana Santa.

Por ello, y por la directa relación que guarda la agrupación `Ssshhhhh!!!´ con la Semana Santa, El Palermasso ha querido contar con `El Bizcocho´ para uno de sus capítulos de esta Cuaresma. ¿El resultado? Mucho cachondeo y carga gaditana entre los protagonistas delante del micrófono de ESTADIO Deportivo. Eso sí, todos los protagonistas coinciden en lo mismo. “Al fin y al cabo, el carnaval lo hacen un grupo de amigos y la Semana Santa es un grupo de amigos también”, comenta Antonio Garrido.

La división futbolera dentro de El Palermasso

De sobra es conocida la dualidad de Sevilla en un asunto tan relevante como el fútbol. Con los dos mejores equipos andaluces en la ciudad y una rivalidad histórica, el pique y la guasa sevillana llegan a todos los rincones, y los ensayos y grabaciones de El Palermasso no iban a ser la excepción. Un grupo de amigos divididos por dos colores, como todos los de esta bendita ciudad, en el que hay más representación sevillista que bética. “Ahora Antonio, que es el único bético, está sacando más pecho estos últimos años”, dijo Blis al ser preguntado por cómo se vive la rivalidad detrás de cámaras.

La parte sevillista del elenco está algo más pesimista con su equipo tras todo lo que rodea al Sevilla FC en los últimos años. “Yo quisiera que volviera don José María del Nido Benavente”, comenta El Pani, que desea que el club sea ya vendido por los actuales dirigentes. Pero rodeado de personas con tanto humor, siempre hay momentos hasta para tomarse a cachondeo la situación deportiva del equipo. Sino que le pregunten a Isidro, que ve complicada la situación para el siguiente partido del Sevilla FC y tiene bastante clara la estrategia: “Yo sacaría dos porteros”.

Sin lugar a dudas, los protagonistas del reportaje en el que se ha adentrado ESTADIO Deportivo saben convivir y respetar sentimientos y pasiones tan grandes como la Semana Santa, el Carnaval y el fútbol. Todo ello gracias al cariño que le profesan a sus benditas pasiones y la amistad que los une.