Natan regresa antes de la 'final' en una sesión con reconocimientos a Abde y Amrabat

El central brasileño da la mejor noticia antes de la 'final' frente al Panathinaikos, necesitando más que nunca el ambiente de La Cartuja, todo ello en una sesión con pasillito para los campeones de la Copa África

El Real Betis ya se encuentra en la previa de un partido más que transcendental, casi que decisivo para lo que queda de temporada. El equipo de Manuel Pellegrini se juega frente al Panathinaikos el poder hacer historia y pasar por primera vez a los cuartos de final de la Europa League. A pesar de ya haberlo conseguido en la Conference League, ahora toca hacerlo en un siguiente escalón, en una temporada que puede llegar a ser histórica para la entidad de Heliópolis, con un cuadro que antoja una mayor facilidad para poder alcanzar el objetivo de llegar a Estambul.

En la sesión de esta mañana, una de las mejores noticias ha sido la aparición de Natan. El central brasileño acabó con molestias el encuentro frente al Rayo Vallecano y tuvo que someterse a pruebas médicas para ver si existía lesión alguna, aunque esta opción se acabó descartando. En el día de ayer, estuvo entrenando en solitario en uno de los campos anexos de la Ciudad Deportiva, aunque en el club transmitían tranquilidad de poder verlo sobre el césped en el día de hoy. Finalmente, esa imagen se ha producido y todo apunta a que estará disponible para la gran final del Estadio de La Cartuja.

En cuanto a ausencias, Isco y Lo Celso siguen siendo las bajas junto al grupo, aunque ya empiezan a dar los pasos para proseguir en su recuperación. Todo esto en una sesión donde la imagen más interesante ha estado en los marroquíes. Hace apenas unas horas, como sorpresa mundial, acabaron siendo proclamados campeones de África al considerar la CAF que Senegal incompareció sobre el césped en esos minutos donde algunos jugadores abandonaron el campo en protesta por una decisión arbitral. En el entreno de hoy, Manuel Pellegrini ha propuesto un pasillito para ambos jugadores, aunque ambos han tenido reticencias a ello. Entre bromas, finalmente se ha producido esa imagen, habiendo más de un jugador bromeando con los claros protagonistas de la jornada.

La causa está clara, y La Cartuja lo sabe. El Betis, con una promoción de entradas, ha puesto toda la carne en el asador para que se viva un gran ambiente en el feudo sevillano, sabedores que el primer gol lo tiene que meter la grada. Ya son muchos los béticos que miran opciones para viajar a Budapest o Braga, aunque antes de todo, toca firmar una remontada que significará un logro histórico para la entidad.