Garrido se sincera: "Fui al Betis en el peor momento posible y dicen que me equivoqué"

El entrenador valenciano recuerda con honestidad su efímero paso por el Betis, reconoce errores sin asumir toda la responsabilidad y revela que antes de firmar intentó llevarse a un mito verdiblanco

Más allá de las críticas puntuales, propias de la ambición y del crecimiento experimentado en los últimos años, el Betis encontró hace tiempo la estabilidad en un banquillo que ha quemado durante diversas etapas, con inquilinos, que, a día de hoy, serían impensables al frente de un proyecto verdiblanco.

Así, en diciembre de 2013, Juan Carlos Garrido asumió el mando en el Benito Villamarín como relevo de Pepe Mel en una temporada de infausto recuerdo para los heliopolitanos, pues acabaron con el último descenso con solo 25 puntos en la tabla. Y lo cierto es que su periplo como verdiblanco resultó muy efímero, ya que tan solo dirigió diez partidos antes de ser sustituido al promediar únicamente 0,90 puntos por choque.

Garrido repasa su breve paso por el Betis con sinceridad

Ahora, Garrido echa la mirada hacia atrás y no se arrepiente de aquella decisión que tomó por entonces a pesar de que no reconoce que llegó a La Palmera en una situación extremadamente complicada y que muchas personas le han dicho que se equivocó al aceptar la propuesta hispalense tras su paso por el Brujas belga.

"Llegué a casa desde Bélgica y al poco tiempo me llamó el Betis. Fui en el peor momento posible", confesó Garrido en una entrevista concedida al pódcast Offsiders en la que repasa su carrera y se refirió a su etapa en el Benito Villamarín, que no se habría producido de haber hecho caso a las voces que le aconsejaban lo contrario.

El entrenador deja claro que era una oportunidad que no podía dejar pasar por mucho que las circunstancias no resultaran las más idóneas.

Garrido apunta que no podía decir que no: "Hay que ir siempre"

"Mucha gente me dice que no debería haber ido, pero no, al Betis hay que ir siempre, sea cual sea la situación. Tengo el orgullo de decir que he entrenado al Betis, aunque fuera muy", apuntó Garrido, que hizo autocrítica pero no asume toda la responsabilidad de lo ocurrido durante el mes y medio que entrenó al Betis.

"Hubo muchos fallos por mi parte y algunos que no eran de mi parte e imposibles de solucionar", explicó el preparador levantino, que hizo una revelación curiosa durante la entrevista.

Fichaje fallido de Rubén Castro antes de llegar al Betis

Y es que Garrido contó que antes de aterrizar en el Betis trató de reclutar a un mito verdiblanco para el Brujas. "Cuando llegué al Betis había jugadores que conocía. Había intentado fichar a Rubén Castro, tengo incluso algunos correos con el presidente del Brujas pidiendo su fichaje", reveló el preparador oriundo de Valencia, ahora sin equipo tras su reciente experiencia en el MC Oran de Argelia.