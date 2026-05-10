Álvaro Rodríguez desvela la conjura del vestuario del Elche antes de visitar al Betis: "Estamos convencidos"

El delantero hispano-uruguayo, que aspira candidato a jugar el Mundial 2026 con la selección charrúa y viene de romper su sequía goleadora ante el Alavés, asegura que la plantilla vive con "normalidad" estos momentos de máxima presión y reconoce que "hacía mucho que la cosa no estaba tan apretada"; pero asegura que viajan a Sevilla "para ganar en La Cartuja"

La jornada 35 de LaLiga EA Sports no se cerrará hasta este lunes, con un duelo directo en la zona baja entre el Rayo Vallecano y el Girona FC; pero el Elche CF se centra ya en la 36ª jornada. En esta nueva final, el cuadro de Eder Sarabia visitará el martes al Real Betis en La Cartuja de Sevilla, adonde llega después de sumar un insuficiente empate en casa ante el Deportivo Alavés que le sitúa con sólo dos puntos de margen sobre el descenso que precisamente marcan los vitorianos, antes de enfrentarse a domicilio a un rival que necesita el triunfo para amarrar una quinta posición que da acceso a la UEFA Champions League.

La plantilla del Elche se motiva para ganar al Betis: "Lo vamos a dar todo"

En este contexto, el delantero Álvaro Rodríguez ha manifestado que el vestuario del Elche encara al máximo de motivación el duelo contra el Betis y ha llegado a asegurar que, tanto él como sus compañeros y el cuerpo técnico, están "convencidos de lograr la permanencia en Primera división". "Nos quedan tres partidos y lo vamos a dar todo", ha recalcado el punta hispano-uruguayo, autor del gol franjiverde ante el Alavés (1-1) este pasado sábado.

"Es verdad que hacía tiempo que no estaba la cosa tan apretada, pero en el vestuario se vive esta situación con normalidad. No pienso en el número de puntos que hay que sumar. Hay que ir el martes a ganar a La Cartuja y después, que sea lo que sea. Sabemos quiénes somos y el objetivo que tenemos". "Ante el Betis tenemos otra final y no queda otra que seguir", ha añadido Álvaro Rodríguez, garantizando la máxima unidad de un plantel en el que todos van a uno y en el que los ánimos están muy arriba antes de visitar a un rival que sufre muchas bajas en defensa.

Álvaro Rodríguez, feliz por reencontrarse con el gol después de tres meses de sequía

"Llevaba tiempo sin marcar, pero estoy trabajando para que lleguen más. El gol para el delantero lo es todo y llevaba tiempo buscándolo", ha admitido el joven futbolista, que sin embargo, más que celebrar esa diana ante el Alavés, lamenta no haber aprovechado alguna otra.

Y es que tuvo varias ocasiones para poder darle un triunfo al Elche que habría supuesto media salvación: "Hasta habría preferido no marcar, pero ganar al Alavés. Seguiré trabajando para intentar marcar más goles en los próximos partidos si tengo la opción de jugar. No ganar en casa fue una decepción para todos, pero es mejor un punto que nada".

Candidato a jugar el Mundial 2026 con la selección de Uruguay: "Sólo pienso en salvarme"

El Elche CF ha vivido durante toda la temporada las rachas intermitentes de sus tres delanteros, que al menos se han ido solapando entre ellas y presentan cifras meritorias. Álvaro Rodríguez sumó el sábado su sexta diana en LaLiga 25/26, dos menos de las ocho que tiene Rafa Mir en una lista de realizadores que encabeza André Silva, con 10.

El exjugador del Getafe CF y del Real Madrid Castilla viene siendo señalado como candidato a entrar en la convocatoria de la selección de Uruguay para jugar el Mundial de 2026; pero de momento prefiere no distrarse: "No estoy pensando en esas cosas. Ahora en lo único que pienso es en salvarme y darlo todo por mi club. Después, ya se verá lo que pasa".