Posición rotunda del Betis con Pellegrini: "Sería absurdo inventar historias"

El vicepresidente del Betis, López Catalán, se posiciona a favor del técnico chileno y se muestra convencido de que continuará la temporada próxima a la par que eleva la exigencia

Manuel Pellegrini no atraviesa por su mejor momento en el Betis por los últimos resultados y las críticas recibidas por un sector de la afición, alimentadas también por la respuesta del técnico cuando se le preguntó por el ambiente tenso en La Cartuja contra el Celta.

Una tesitura que, sin embargo, no quiebra lo más mínimo la intención de la planta noble del club de entregarle un nuevo proyecto a Pellegrini después de haberse firmado su renovación. Respaldo verbalizado este mediodía por el vicepresidente del Betis José Miguel López Catalán, que defendió también la postura del técnico tras el empate contra los vigueses.

López Catalán arroja a Pellegrini y justifica sus palabras tras el Betis-Celta

"Todos conocemos a Manuel, no puede decirme nadie una persona más correcta que él. Fue una respuesta en la que él quiso poner en valor todo lo conseguido. Estamos con él al 200% y tiene una ambición como si tuviese 40 años menos", señaló en la Cope López Catalán , que no duda en ningún momento en que el chileno seguirá al frente del Betis el siguiente curso, rechazando la posibilidad de que salga si no se alcanza la Champions League por una vía u otra, objetivo que tampoco se esconde.

"Todos estamos en la misma línea. Llevamos muchos años en Europa, nosotros nunca hemos querido poner el objetivo en la Champions League y ahora que tenemos importantes posibilidades, claro que tenemos exigencia. Todos estamos unidos en este objetivo", señaló el alto cargo, que incidió en que Pellegrini merece máximo respeto.

"Estamos convencidos de que el año que viene estará con nosotros"

"Se ha ganado la confianza y estamos convencidos de que hará un gran final de año", indicó el vicepresidente, que fue rotundo al ser cuestionado por su continuidad el curso venidero: "Le vemos con ilusión, otra cosa es que no lo viésemos así. Creemos que tendremos un final de temporada muy bueno, estamos convencidos de que el año que viene estará con nosotros, con el objetivo de mejorar y llegar a más. Sería absurdo inventar historias".

Y es que López Catalán afronta el partido del jueves con una gran ilusión y prefiere evitar calificativos en el caso de que cayeran eliminados contra el Panathinaikos.

López Catalán No quiere hablar de fracaso

"La ilusión es grandísima, el sorteo fue amable y el camino, si ganamos, nos llevaría a poder alcanzar al menos una final, complicada, pero no es un club como el Chelsea. No quiero valorar las cosas como fracaso hasta que ocurran, también por las formas. Las valoraciones, al final", apuntó López Catalán, que también se guardó su valoración de la planificación del trabajo de Manu Fajardo para cuando acabe la temporada, a la par que defendió a Riquelme.

"Las notas se dan al final. Cada cosa puntual, Riquelme, por ejemplo, recordemos que Abde estaba detrás de Ayoze, que no salía... y ahora es crucial. Tenemos un gran entrenador, una gran plantilla e intentaremos llegar al máximo", puntualizó.