Pellegrini marca los tiempos con Amrabat: la clave para verlo este jueves

Seguramente suplente de nuevo ante el Panathinaikos, el míster desvelaba que, de haber ido ganando y no tener que arriesgar, le habría dado minutos contra el Celta

Sin más dilación, el Real Betis ha empezado a preparar en la mañana de este lunes 16 de marzo en el campo 3 de la Ciudad Deportiva Luis del Sol la final del próximo jueves ante el Panathinaikos, en realidad la vuelta de octavos, aunque, tras el 1-0 de la ida, toca remontar en el Estadio de La Cartuja, donde sólo valdrá para pasar un triunfo por dos o más goles de diferencia, como le ocurriera hace 21 años al eterno rival en la extinta Copa de la UEFA. Una cita que llega después de encadenar cinco partidos oficiales sin ganar, racha que pretenden dinamitar de una vez por todas los heliopolitanos ante el feble cuadro heleno.

Con reparto de cargas y el consiguiente descanso para los que fueron titulares el domingo contra el RC Celta, sumó una sesión más al mismo ritmo que sus compañeros Sofyan Amrabat, que la fue la gran novedad de la lista de convocados, aunque se quedó sin jugar. No conformaba una citación el de Huizen desde aquélla de negativo recuerdo en vísperas del 27 de noviembre de 2025. Habían pasado 78 días (más de tres meses y medio), si bien pasarán, al menos, cuatro días para ver al internacional marroquí con la elástica verdiblanca. Porque repetirá llamada contra los del 'Trébol', aunque apunta a esperar de nuevo su oportunidad en el banco.

Una reaparición inminente

"Ya se está entrenando con normalidad. Seguramente, si hubiésemos ido 2-1, habría tenido unos minutos ya para reforzar la parte defensiva, pero con 1-1 queríamos ganar el partido y arriesgamos un poco dejando solo a Marc Roca en ese sector y metiendo a Sergi Altimira más arriba. En cualquier momento, por supuesto, va a reaparecer", explicaba el 'Ingeniero' en sala de prensa, quien podría decantarse, pese a su esperada falta de ritmo, por el de Huizen de inicio contra el Panathinaikos o darle 'chances' en el segundo tiempo, especialmente si hay una ventaja en el marcador que proteger blindando el camino hacia el portero propio.

Antony, más sobrecargado que lastimado del pubis

Al respecto de Antony Matheus dos Santos, sorprendente suplente el domingo pasado ante el RC Celta, desvelaba Manuel Pellegrini que le va a costar jugar jueves-domingo-jueves por su problema de pubalgia, ya que acaba dolorido en la zona del vientre bajo y algo sobrecargado, por lo que optó por meter como extremo a "un Aitor Ruibal que suele llegar mucho y hacer goles desde ahí", dado que necesitaba al paulista "al cien por cien para una cita tan importante como la del jueves". Sobre por qué no tiró el la última falta directa del partido, que rebotó en la barrera tras pegarle el de Sallent, poco que especular, pues realizó un tiro a puerta en el que resbaló, por lo que podría haber repetido sin problemas, pero se lo cedió a un diestro como el capitán.