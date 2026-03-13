En Nervión tienen la receta: la historia escrita del Panathinaikos en España

Solamente en una de sus 17 visitas anteriores a clubes de LaLiga (en Villarreal) los del Trébol sumaron un resultado que les valdría el jueves que viene para clasificarse

Dieciséis de las diecisiete visitas oficiales del Panathinaikos a España terminaron con derrota griega, por lo que al Real Betis le valdría el jueves que viene en La Cartuja el 94% de los precedentes para forzar, como poco, la prórroga en la vuelta de octavos de final de la Europa League. Únicamente el 1-1 registrado el 25 de febrero de 2009 en la ida de octavos de la Champions League supuso una pequeña alegría para los blanquiverdes, aunque muy relativa, porque los amarillos, adiestrados entonces por Manuel Pellegrini, ganaron 1-2 en el Olímpico de Atenas para plantarse en cuartos, donde sucumbieron ante el Arsenal.

Además, nueve de esos triunfos patrios contra los del Trébol fueron por dos o más goles de diferencia, ventaja que necesitan los heliopolitanos para cumplir con su objetivo de dejar en la cuneta a la escuadra de Rafa Benítez, que fue capaz de imponerse este jueves 12-M en tierras helenas por un solitario 1-0, merced a un polémico penalti sobre la bocina de Diego Llorente a Karol Swiderski, de los llamados por los modernos residuales, convertido por Vicente Taborda para obrar el milagro en el Spyros Louis, ya que el anfitrión solamente disparó una vez entre palos, justo antes de esa pena máxima.

El Panathinaikos, debutante en la UCL en la 95/96, no cuenta con títulos internacionales en sus vitrinas, que sí incluyen 20 Super Leagues griegas, otras tantas copas nacionales y tres Supercopas del país heleno. En la 70/71, eso sí, fue finalista de la Copa Intercontinental, a la que accedió como subcampeón de la Copa de Europa (sucumbieron por 2-0 en Wembley ante el Ajax de Johan Cruyff), volviendo a caer contra los uruguayos del Nacional (1-1 en Atenas y 2-1 en Montevideo). Lo que sí conquistó fue una Copa de los Balcanes, torneo extinto en 1994 que se apuntaron en la 77/78 y que enfrentaba a los campeones albanés, búlgaro, griego, rumano, turco y yugoslavo.

El Sevilla FC consiguió levantar un 1-0 adverso en la Copa de la UEFA 2004/2005

Aunque terminaría cayendo en octavos de final frente al Parma (0-0 y 1-0), el Sevilla FC superó al Panathinaikos en la ronda intermedia de la Copa de la UEFA 04/05 tras perder en la ida por 1-0 en tierras atenienses, en concreto en el Apostolos Nikolaidis, donde un tanto a falta de un cuarto de hora para el final de Loukas Vyntra sirvió para batir a los hombres de Joaquín Caparrós un 16 de febrero de 2005. La semana siguiente, los tantos de Ariza Makukula y Adriano Correia en la recta final permitieron el volteo en el marcador en el Ramón Sánchez-Pizjuán, faena que tratarán de emular más de 21 años después su eterno rival a unos pocos kilómetros: en el Estadio de La Cartuja.