Autocrítica y conjura: toda la carne sobre el asador de La Cartuja

El club admite el mal momento, pero también su convencimiento de que "este equipo se levantará", avisando de que "la remontada empieza aquí"

"Un mensaje sincero. No, no estamos pasando por un buen momento, los resultados no son los que deseamos, pero... Estamos convencidos de que este equipo se levantará. Como siempre. 𝐂𝐎𝐍 𝐕𝐎𝐒𝐎𝐓𝐑𝐎𝐒. La remontada empieza aquí. En nuestra 𝐂𝐀𝐒𝐀. PD: Os necesitamos". El Real Betis como institución se abría en canal este mediodía, pocas horas después de la dura derrota en Atenas ante el Panathinaikos, que complica la clasificación para los cuartos de final de la Europa League. Una llamada en toda regla a la afición para que arrope a los suyos este domingo ante el RC Celta y, sobre todo, el próximo jueves en la vuelta ante los helenos. Una de las clásicas conjuras.

"Tocados, pero no hundidos. Todo pasa por La Cartuja", insistía el perfil oficial en las redes sociales del club heliopolitano, que pasaba a recordar que precisamente este viernes 13 de marzo de 2026 se cumplía un año del asalto a Guimaraes, con un contundente 0-4 que borraba cualquier duda tras el 2-2 de la ida en el Benito Villamarín. Aquel golpe en la mesa en octavos de la Conference League fue la primera demostración, exceptuando el 0-3 en Gante (la derrota por 0-1 en casa no estropeó nada), de que los de Manuel Pellegrini iban en serio a por la primera final europea de su historia, saldada con honor a pesar de caer 1-4 ante el Chelsea en Breslavia.

Más de 35.000 socios han activado su abono para el 19-M

El Real Betis cerraba este viernes por la mañana el plazo para la activación de los abonos para el partido de vuelta, que se jugará el jueves 19 de marzo a partir de las 21:00 horas, con más de 35.000 guiños por parte de sus 57.000 socios. Una cifra razonable, sobre todo teniendo en cuenta que la cita será en día laborable y tras dos derrotas consecutivas (cuatro partidos sin ganar).

En los cuartos de la UECL contra el Jagiellonia hubo menor respuesta, pese a los cual asistieron finalmente 56.442 espectadores a La Palmera, ya que se mantendrán los mismos precios (entre 10 y 15 euros, cinco para infantiles) mientras haya disponibilidad con 4,5 euros solamente de recargo por gastos de gestión, al tiempo que se podrán comprar cuatro más a 15 y 20 euros (más ese extra), mismo montante para los 'Soy Bético'.

Entradas de regalo por donar sangre para rellenar la otra mitad del estadio

El Real Betis organiza también junto al Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Sevilla (situado en la Avenida Manuel Siurot, número 39) una nueva campaña de 'Dona en Verde' durante los próximos lunes 16, martes 17 y miércoles 18 de marzo, en horario de 09:00 a 20:00 horas. Todos aquellos interesados en sumarse a esta buena causa recibirán una entrada para el partido de la UEFA Europa League que enfrentará al Real Betis con el Panathinaikos el próximo 19-M en La Cartuja.

Adicionalmente, los donantes podrán hacerse con un ticket con un código para adquirir otra localidad al precio promocional de 20 euros. Los voluntarios del Real Betis Balompié repartirán en el propio centro 200 números por día como máximo para la extracción de sangre en horario de nueve de la mañana a ocho de la tarde. Los asistentes deberán ser mayores de edad, pesar al menos 50 kilos, no ir en ayunas, llevar DNI, no haber donado sangre durante los dos últimos meses o haber pasado cuatro meses tras un tatuaje o piercing. Habrá alimentos y líquidos 'in situ' para reponer energías y no se podrá hacer deporte ni dos horas antes ni 24 horas después de haber donado sangre.