Abde manda un mensaje muy directo a la afición del Betis de cara a la vuelta con el Panathinaikos

El extremo marroquí se muestra totalmente convencido de que el equipo conseguirá remontar el próximo jueves en La Cartuja de Sevilla este marcador adverso tras el 1-0 encajado en Atenas con una controvertida acción de penalti y expulsión de Diego Llorente

El máximo goleador de la historia del Real Betis en competiciones europeas, Ez Abde, no pudo ampliar sus registros anotadores en el partido que su equipo perdió este jueves en Atenas por 1-0 ante el Panathinaikos FC, en la ida de los octavos de final de la UEFA Europa League. Un riguroso penalti de VAR que además le costó la expulsión a Diego Llorente por doble tarjeta amarilla le costó la derrota a los verdiblancos, que fueron muy superiores pero siguen sin marcar en Grecia -y por lo tanto, sin ganar- después de cuatro visitas oficiales a equipos de este país.

Con este marcador, el Betis encadena su cuarto partido seguido sin conocer el triunfo y la segunda derrota consecutiva, después del 2-0 del pasado domingo en el Coliseum contra el Getafe CF y de los dos empates anteriores frente al Sevilla FC (2-2) y al Rayo Vallecano (1-1). A pesar de ello, el vestuario del conjunto heliopolitano están convencidos de poder sellar su pase a cuartos de final la semana que viene en La Cartuja; tal y como expresó Abde en unas escuetas declaraciones ante las cámaras de Movistar+. "Estamos desde ya motivados para darle la vuelta el jueves", ha asegurado.

"Bueno, nosotros ya sabemos lo que es darle la vuelta a un marcador en la Europa League y yo creo que es posible", manifestaba el '10' desde la zona mixta del Olímpico de Atenas, minutos después del final del encuentro, obviando quizás el dato estadístico que recuerda que en toda su historia el Betis sólo ha remontado un marcador adverso después de perder en la ida a domicilio. El extremo marroquí, que fue uno de los mejores recursos ofensivos de su equipo hasta ser sustituido por Rodrigo Riquelme en el minuto 68, mandó un mensaje muy directo a la afición: "Que nos apoyen, que nos apoyen. ¡Si a esto le vamos a dar la vuelta!".

El Real Betis ha participado, con la presente edición, en un total de 12 ocasiones en la Copa de la UEFA Europa League. Fue en las temporadas 1982/1983, 1984/1985, 1995/1996, 1998/1999, 2002/2003, 2005/2006, 2013/2014, 2018/19, 2021/22, 2022/23, 2023/24 y en esta 2025/2026.

Además, ha disputado una temporada en la Champions League (05/06) y ha vivido dos aventuras en la extinta Recopa de Europa (77/78 y 97/98) y otras dos en la UEFA Conference League (23/24 y en la pasada 24/25). El debut en competición continental tuvo lugar en la 64/65, en la única participación bética en la antigua Copa de Ferias.

En este torneo, José López Hidalgo se convirtió en el primer futbolista verdiblanco en inscribir su nombre en la historia al ver portería en un 1-1 ante el Stade François el 9 de septiembre de 1964 e inagurar, así, la siguiente lista con los futbolistas que más goles han aportado al EuroBetis y que tiene como líder a Ez Abde gracias a sus 10 dianas en citas continentales. Cédric Bakambu y Antony dos Santos le siguen de cerca.