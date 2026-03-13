Deportivo Alavés - Villarreal: horario, canal y dónde ver hoy en TV la jornada 28 de LaLiga

El Deportivo Alavés recibe al Villarreal CF en el arranque de la jornada 28 de LaLiga EA Sports en un partido marcado por la necesidad de los vitorianos de alejarse de la zona baja y por la ambición europea del conjunto castellonense, que continúa firmando una temporada muy sólida

LaLiga EA Sports afronta una nueva jornada con un duelo que mide a dos equipos con objetivos muy distintos en este tramo tan decisivo en la temporada. El Deportivo Alavés, situado cerca de la zona peligrosa de la clasificación, recibe a un Villarreal CF que continúa firmando una campaña muy sólida y que quiere seguir sumando puntos para asegurar lo antes posible un puesto en la Champions League del año que viene.

El choque en Mendizorroza se presenta así como un examen importante para ambos. El Alavés necesita reencontrarse con la victoria para no complicarse en la lucha por la permanencia, mientras que el Villarreal llega con la intención de prolongar su buena dinámica y mantener la presión en la pelea por la zona alta de la tabla.

El Alavés con la necesidad reaccionar como sea

El Deportivo Alavés, dirigido por Quique Sánchez Flores, atraviesa un momento delicado en la temporada. El conjunto vitoriano ocupa actualmente la 16ª posición con 27 puntos, una situación que le obliga a sumar cuanto antes para evitar que la pelea por la permanencia se complique en el tramo final del campeonato.

Además, el equipo llega a esta cita después de varias jornadas sin lograr una victoria. En sus últimos cinco encuentros, el Alavés ha firmado dos empates y tres derrotas, una dinámica que ha frenado su intento de alejarse de los puestos de descenso. Su último compromiso liguero terminó con una derrota 2-3 frente al Valencia, un partido en el que el equipo volvió a evidenciar problemas defensivos que han sido una constante durante el curso.

Con 25 goles a favor y 37 en contra, mejorar la solidez atrás será fundamental si el Alavés quiere competir con garantías ante un rival que destaca por su capacidad ofensiva.

Un Villarreal en buscar de asegurar su plaza en Champions League

El Villarreal CF, por su parte, afronta el encuentro en una situación muy diferente. El equipo dirigido por Marcelino está firmando una temporada muy consistente y se sitúa actualmente en la cuarta posición con 54 puntos, consolidado en los puestos que dan acceso a la Liga de Campeones.

El conjunto castellonense llega además con buenas sensaciones tras sumar tres victorias en sus últimos cinco partidos, incluyendo el reciente triunfo 2-1 frente al Elche CF, un resultado que refuerza la confianza de un equipo que ha mostrado equilibrio entre defensa y ataque durante buena parte del campeonato.

Con 50 goles a favor y 32 en contra, el Villarreal se ha convertido en uno de los equipos más productivos del torneo. Además, su rendimiento como visitante también ha sido notable, con seis victorias lejos de su estadio, lo que demuestra la capacidad del equipo para competir en escenarios exigentes.

Los precedentes recientes también ofrecen una ligera ventaja al conjunto amarillo. En los últimos cinco enfrentamientos directos, el Villarreal ha logrado dos victorias, mientras que el Alavés solo ha conseguido imponerse en una ocasión y los otros dos partidos terminaron en empate. El duelo más reciente entre ambos se resolvió con un 3-1 favorable al Villarreal, un resultado que refleja la dificultad que suele encontrar el equipo vitoriano ante este rival.

Deportivo Alavés - Villarreal CF: fecha y horario del partido de la jornada 28 de LaLiga EA Sports

El partido correspondiente a la jornada 28 de LaLiga EA Sports entre el Deportivo Alavés y el Villarreal CF, que se disputará en el estadio de Mendizorroza, está programado para el viernes 13 de marzo de 2026, con inicio previsto a las 21:00 horas.

¿Dónde ver en directo en televisión el partido de la jornada 28 de LaLiga entre Deportivo Alavés y Villarreal CF?

El Deportivo Alavés - Villarreal CF de la jornada 28 de LaLiga EA Sports será ofrecido a través de DAZN LaLiga (M55 O113) y LaLiga TV Bar, canales que cuentan con los derechos de retransmisión del campeonato. Para acceder a la emisión será necesario disponer de una suscripción activa a la plataforma correspondiente.

¿Cómo seguir online el Alavés - Villarreal, encuentro de la jornada 28 de LaLiga?

Además de poder visualizarlo bajo suscripción, tienes la posibilidad de seguir el Deportivo Alavés - Villarreal CF de manera online en el directo que ofrece ESTADIO Deportivo, a través de su web, con un minuto a minuto detallado de todo lo que ocurra sobre el césped de Mendizorroza. Una vez finalice el encuentro, la cobertura continuará con la crónica del partido, las declaraciones de los protagonistas en zona mixta y el análisis de las acciones más destacadas y polémicas del duelo.