Reconocimiento para Koke con su futuro en el Atlético de Madrid en el aire

El capitán rojiblanco recibirá el próximo 15 de mayo la Medalla de Madrid por su larga y exitosa carrera deportiva, la cual quiere continuar, aunque acaba contrato en junio y sigue sin producirse noticias con respecto a su renovación

A sus 34 años, Koke Resurrección sigue siendo un pilar para Diego Simeone en el Atlético de Madrid. Con 725 partidos a sus espaldas como rojiblanco, más que ningún otro, el capitán colchonero lo sigue jugando prácticamente todo, con 2.461 minutos repartidos en 41 encuentros en lo que va de curso. Una leyenda viva del club madrileño que ha hecho historia y que también es reconocida más allá del fútbol por los valores que transmite.

Tres Medallas de Honor y 12 Medallas de Madrid

Así, el centrocampista será galardonado el próximo el 15 de mayo por el Ayuntamiento de Madrid, que entregará ese día sus Medallas de Honor de la ciudad al oncólogo Mariano Barbacid, la saga de actores Guillén Cuervo y al empresario Valentín Díez Morodo.

Además, tal y como ha informado este jueves la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, coincidiendo con la celebración de San Isidro, también se otorgarán 12 Medallas de Madrid a Amadeo Lázaro Catalina, fundador de la histórica Casa Amadeo; el abogado Antonio Garrigues Walker; la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP); el establecimiento Capas Seseña; la marca Cortefiel (Tendam Retail S.A.); la Escuela de Tauromaquia de la Comunidad de Madrid José Cubero ‘Yiyo’; Helena Revoredo Delvecchio, presidenta de Prosegur; la periodista y editora Paula Quinteros, fundadora de The Objective; o la escritora madrileña Paloma Sánchez-Garnica, Premio Planeta 2024.

Por su parte, en el ámbito deportivo los galardones recaerán en Elisa Aguilar López, presidenta de la Federación Española de Baloncesto; Sergio Llull, "leyenda del Real Madrid y uno de los grandes jugadores del baloncesto europeo", y el mencionado Jorge Resurrección ‘Koke’, capitán del Atlético de Madrid "y jugador con más partidos en la historia del club", tal y como resalta la nota del Consistorio.

Quiere seguir en activo y en el Atlético de Madrid

Se trata, por tanto, de un nuevo reconocimiento para un futbolista que ya recibió en 2023 la Medalla de Plata de la Comunidad de Madrid y que enfila la recta final de la temporada con su futuro en el aire, pues su contrato finaliza el próximo 30 de junio, después de renovar el pasado verano solo por un año.

Al respecto, el mediocentro colchonero ya declaró meses atrás que no se le pasa por la cabeza colgar las botas. Muy al contrario, solo piensa en seguir vistiendo de rojiblanco. "Me considero joven y que tengo aún que dar mucho al fútbol y mucho que dar al Atleti. Y nada. A trabajar. A hacer lo que me dice mi entrenador que tengo que hacer, lo que he hecho con todos mis entrenadores desde que subí al primer equipo. Luego también son estados de forma y momentos y a veces te salen mejor las cosas, no solo a ti, sino al equipo y este año, por decirlo así, cuando me tocó entrar aproveché mi oportunidad, e hice lo que tenía que hacer, lo que vengo haciendo desde hace muchísimos años. Y a seguir igual, a hacer lo que me toque dentro del campo y, si no, fuera. No es ningún secreto, sino trabajo y seguir haciendo lo que he hecho toda mi vida”, destacó.

En manos de los nuevos dueños del club

Ahora la pelota está en el tejado de un Atlético de Madrid que este mismo jueves ha anunciado el desembarco oficial de Apollo Sports Capital como accionista mayoritario y nuevo propietario del club, con un consejo de administración de 11 miembros, cinco suyos, al que se incorpora el exfutbolista David Villa, y con la aprobación de una ampliación de capital de 100 millones de euros.