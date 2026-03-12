Varapalo para Pablo Barrios: lesión y tiempo de baja estimado

El canterano del Atlético de Madrid ha sufrido un pinchazo en el entrenamiento de este jueves y tras ser examinado por los servicios médicos se ha detectado una lesión muscular en el muslo derecho, por lo que se pierde el mes de marzo entero

Los peores presagios se han confirmado con Pablo Barrios, que en el entrenamiento de este jueves caía lesionado y volverá a estar un tiempo alejado de los terrenos de juego. El centrocampista sentía un pinchazo en el muslo ya en el tramo final de la sesión que encendía las alarmas en el cuerpo técnico y abandonaba el campo de juego, junto a Óscar Celada, médico del club rojiblanco, para ser evaluado a través de pruebas médicas.

Ya en la tarde de este jueves, el Atlético de Madrid ha confirmado que tras ser sometido a pruebas médicas, Pablo Barrios sufre un lesión muscular en el muslo derecho. "Pablo Barrios sufre una lesión muscular en el muslo derecho que se produjo en la recta final del entrenamiento de este jueves. El centrocampista se retiró con molestias de la sesión y las pruebas realizadas por los servicios médicos confirmaron la lesión. El canterano realizará sesiones de fisioterapia y trabajo de readaptación en el gimnasio. La evolución de su lesión determinará su regreso a la competición", explica el Atlético de Madrid en un comunicado en sus redes sociales.

Tiempo estimado de baja para Pablo Barrios

El centrocampista acaba de recuperarse de una lesióna anterior y había reaparecido este martes contra el Tottenham en el partido de ida de los octavos de final de la Champions League. Aunque el club rojiblanco no ha ofrecido un tiempo estiamdo de baja, este tipo de lesión requiere un periodo de baja de en torno a unas tres semanas, por lo que el futbolista se perderá los partidos ante el Getafe, el próximo sábado, ante el Tottenham, de liga de campeones el próximo miércoles 18 de marzo, y ante el Real Madrid en el estadio Bernabéu, el 22 de marzo.

Sea como fuere, el centrocampista rojiblanco irá con pies de plomo en su recuperación para evitar cualquier tipo de recaído y poder llegar a la final de Copa del Rey con plenas garantías y perfectamente recuperado. La final copera que enfrentará al Atlético de Madrid contra la Real Sociedad se disputará el próximo sábado 18 de abril, en el estadio sevillano de La Cartuja, fecha para la que el canterano rojiblanco debería estar más que recuperado e incluso ya con ritmo de competición pues en principio estará unas tres semanas de baja, por lo que podría estar de vuelta tras el parón de selecciones de final de marzo.