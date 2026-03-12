Saltan las alarmas con Pablo Barrios

El centrocampista ha sido la mala noticia en el entrenamiento de este jueves del Atlético de Madrid. El canterano se ha tenido que retirar de la sesión debido a que ha sentido un pequeño pinchazo. El futbolista no ha querido asumir riesgos y ha dejado de entrenar por precaución

Pablo Barrios ha sido el protagonista negativo de la sesión de entrenamiento que ha llevado a cabo el Atlético de Madrid este jueves. El centrocampista ha tenido que dejar de entrenar debido a que ha sufrido un nuevo problema físico lo cual ha hecho saltar las alarmas en el club rojiblanco ya que el futbolista ha regresado después de haber superado una lesión muscular. Aún no se sabe el alcance del problema físico, pero en el Atleti hay cierta preocupación porque el equipo que entrena Diego Pablo Simeone tiene partidos importantes.

Nueva lesión de Pablo Barrios

El Atlético de Madrid no pierde de vista a Pablo Barrios ya que el centrocampista ha tenido que dejar la sesión de manera prematura al sufrir un pinchazo muscular. El jugador se ha retirado por precaución para que la lesión no vaya a mayores. El Atleti está pendiente del alcance definitivo de este último problema físico ya que Diego Pablo Simeone, entrenador del club rojiblanco, se puede quedar sin uno de sus mejores jugadores para el tramo importante de la temporada que ahora le llega.

El Atlético de Madrid juega este fin de semana contra el Getafe CF un nuevo partido de LaLiga en el que tiene que luchar por asegurar la tercera posición de Primera división. También la semana que viene el equipo rojiblanco tiene que disputar el encuentro de vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League contra el Tottenham Hotspur. Dos choques muy importantes en los que Pablo Barrios es vital en los planteamientos del conjunto madrileño.

Pablo Barrios ha regresado recientemente a los terrenos de juego después de haberse recuperado de la lesión muscular que sufrió en el encuentro de cuartos de final de la Copa del Rey contra el Real Betis. El centrocampista disputó un total de 21 minutos en la goleada del Atlético de Madrid al Tottenham Hotspur por 5-2 en el encuentro de ida de los octavos de final la UEFA Champions League.

Pablo Barrios, motor del Atlético de Madrid

Pablo Barrios se ha establecido esta temporada como el motor del Atlético de Madrid. El centrocampista, de sólo 22 años, ha disputado 33 partidos y 2.366 minutos, siendo uno de los futbolistas que gozan de la confianza total de Diego Pablo Simeone.

Su buena temporada se ha visto cortada desde el mes de febrero cuando las lesiones musculares no le han dejado tener continuidad.